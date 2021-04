Ligue des champions: les dates de PSG-City sont connues

L'UEFA a communiqué sur les dates des demi-finales de la Ligue des champions ce jeudi. Le PSG recevra Manchester City le mercredi 28 avril et se déplacera en Angleterre le mardi 4 mai.

Le PSG est fixé sur son sort. Ce jeudi, au lendemain des derniers quarts de finale de Ligue des champions qui ont vu le Real Madrid et Manchester City rejoindre le dernier carré, l'UEFA a communiqué sur les dates des demi-finales. Le club de la capitale recevra les Sky Blues au Parc des Princes le mercredi 28 avril, avant un match retour à l'Etihad Stadium le mardi 4 mai. Dans l'autre demi-finale, le Real recevra à l'aller (27 avril) avant de se déplacer à Chelsea (5 mai).

Les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé vont donc connaître une situation inédite dans cette Ligue des champions 2020-2021 : jouer le match retour à l'extérieur. Lors des deux tours précédents, le PSG avait en effet eu le privilège de recevoir le Barça puis le Bayern au Parc des Princes après un match aller hors de ses bases et ça lui avait plutôt réussi. De leur côté, les Cityzens ont été chercher leur qualification contre Dortmund en Allemagne lors de la seconde manche en quart après avoir reçu le match retour en Angleterre contre Mönchengladbach en huitième.

Un calendrier chargé pour les deux équipes

D’ici là, les deux clubs vont disputer plusieurs rencontres importantes. Manchester City aura notamment une finale de Coupe de la ligue à jouer contre Tottenham (le 25 avril) et une demi-finale de Cup à Wembley contre Chelsea samedi (18h30). Contrairement aux Sky Blues, qui possèdent 11 points d'avance sur Manchester United en Premier League (avec un match en plus), les Parisiens sont engagés dans une lutte acharnée pour le titre en Ligue 1 et vont affronter Saint-Etienne (dimanche à 13h) et Metz (24 avril) en championnat avant de croiser le fer avec City. Entre les deux rencontres de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino auront également un quart de finale de Coupe de France à jouer contre Angers (21 avril).

Le programme des demi-finales de Ligue des champions :

27 avril : Real Madrid-Chelsea

28 avril : PSG-Manchester City

4 mai : Manchester City-PSG

5 mai : Chelsea-Real Madrid