Ligue des champions: quel calendrier pour le PSG et Manchester City avant la demie?

Le PSG et Manchester City vont s’affronter en demi-finales de la Ligue des champions. Avec un match aller le 27 ou 28 avril et un retour le 4 ou 5 mai. D’ici là, les deux clubs vont disputer plusieurs rencontres importantes. Avec notamment une finale pour les Anglais.

C’est la contrepartie pour les équipes de haut de tableau. Lorsque le sprint final est lancé, le calendrier se resserre inévitablement. Le PSG et Manchester City peuvent le constater cette année. Les deux clubs vont s’affronter en demi-finales de la Ligue des champions lors d'une double confrontation au sommet. Avec un match aller prévu le 27 ou 28 avril et un retour le 4 ou 5 mai (deux rencontres à suivre sur RMC Sport 1). Un rendez-vous qu’aucune des deux équipes n’aura le loisir de préparer tranquillement. Parisiens et Citizens vont disputer trois matchs en deux semaines avant leur premier affrontement.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir les demi-finales entre le PSG et Manchester City

Challengés en Ligue 1, où ils occupent la 2e place avec 3 points de retard sur Lille, les partenaires de Kylian Mbappé n’ont pas le droit à l’erreur d’ici la fin du championnat. Surtout que l’OL et Monaco sont juste derrière et que la qualification pour la prochaine C1 n’est pas du tout acquise. Il n’y aura pas de relâchement possible au moment de recevoir Saint-Etienne (dimanche à 13h), ni lors du déplacement à Metz (le 24 avril à 17h). Entre-temps, les joueurs de Mauricio Pochettino accueilleront également Angers, le 21 avril, en quart de finale de la Coupe de France (18h45). Et ils affronteront Lens entre les deux manches de la demi-finale.

Une finale face à Tottenham pour Manchester City

La situation de Manchester City est un peu différente. Depuis l'été dernier, les troupes de Pep Guardiola se baladent en Premier League. En tête avec 11 points d’avance sur Manchester United et 18 points sur Leicester (qui comptent un match en moins), les Skyblues foncent vers le septième titre de leur histoire. A moins d’un cataclysme, l’affaire est déjà pliée. Il ne manque plus que la date du sacre. De quoi permettre aux coéquipiers de Phil Foden de s’économiser un peu en championnat. Mais ce matelas d’avance ne leur servira pas beaucoup pour préparer leur duel face à Paris.

Encore engagé dans les deux coupes nationales, City vise un quadruplé historique cette saison. Il faudra donc répondre présent samedi à Wembley face à Chelsea, en demi-finale de la Coupe d’Angleterre (18h30). Dans une affiche entre demi-finalistes de la C1. Avant de défier Tottenham en finale de la Coupe de la ligue, le 25 avril. Toujours à Wembley. A quatre jours du déplacement au Parc des Princes. Entre-temps, les leaders de PL se déplaceront également à Aston Villa le 21 avril (21h15). Puis ils iront à Crystal Palace entre les deux matchs face à Paris.