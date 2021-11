Ligue des champions: les enjeux groupe par groupe de cette 4e journée

Quelles sont les équipes qui peuvent d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, au terme de cette 4e journée de la phase de poules? RMC Sport fait le point sur les scénarios possibles, dans chaque groupe.

Groupe A: PSG / Manchester City / Bruges / Leipzig

Avec trois défaites au compteur depuis le début de la compétition, Leipzig (0 point) n’est plus très loin de l’élimination en Ligue des champions. Confronté au PSG (7 points) ce mercredi à 21h, les Allemands n’auront pas d’autre choix que de gagner face au leader du groupe A pour avoir encore une chance de se qualifier pour les phases finales. En cas de défaite et si le second Manchester City (6 points) gagnait contre Bruges (4 points), Jesse Marsch et son équipe verraient leur aventure dans cette compétition se terminer dès cette semaine.

Groupe B: Liverpool / Atlético de Madrid / FC Porto / AC Milan

Dans le groupe B, le leader Liverpool (9 point) peut dès mercredi se qualifier pour les huitièmes de finale. Opposés à l’Atlético de Madrid (4 point) à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp n’ont qu’à gagner ce choc pour passer les phases de poules.

Pour l’AC Milan (0 point), la situation est différente de celle des Reds puisqu’en cas de défaite face à Porto (4 points), les Italiens qui ne comptent que des défaites dans ce groupe peuvent voir leur aventure se terminer. À noter que même en cas de résultat favorable contre les Portugais, une victoire ou un match nul de l’Atlético de Madrid contre Liverpool éliminerait d’office les hommes de Stefano Pioli.

Groupe C: Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund / Sporting Portugal/ Besiktas

Vainqueur de tous ses matchs, l’Ajax Amsterdam (9 points) a de grandes chances de connaître les phases finales de la compétition dès demain. En cas de victoire face à Dortmund (6 points), les Néerlandais seront d’office qualifiés. Même si les hommes de Erik Ten Hag ne gagnent pas ce match, un match nul ou une défaite du Sporting Portugal (3 points) face au Besiktas (0 point) leur garantirait une qualification.

Bon dernier du groupe C avec un total de 0 point, Besiktas peut dire adieu à la Ligue des champions si défaite il y a mercredi face aux Portugais de Ruben Amorim.

Groupe D: Sheriff Tiraspol / Real Madrid / Inter Milan / Shakhtar Donetsk

Avec deux défaites et un match nul, le destin du Shakhtar Donetsk (1 point) dans cette compétition ne tient plus qu’à un fil. Opposés au Real Madrid (6 points), les Ukrainiens n’ont pas le droit à la défaite s’il veulent conserver une petite chance de rester en Ligue des Champions.

Tandis que la sensation et leader du groupe, le Sheriff Tiraspol (6 points) affrontera l’Inter Milan (4 points) et n’est pas encore assuré de se qualifier pour le tour suivant, mais une victoire face aux Intéristes les rapprocherait des huitièmes de finale. Ce qui serait un exploit pour les Moldaves.

Groupe E: Bayern Munich / Benfica / FC Barcelone / Dynamo Kiev

Véritable rouleau compresseur que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions, le Bayern Munich (9 points) peut dès ce soir à 21h se qualifier pour le tour suivant en ne perdant pas contre Benfica (4 points). Si les Bavarois restent dans la lignée de leurs performances des dernières semaines, les huitièmes de finales devraient leur tendre les bras dans quelques heures.

Pour le FC Barcelone, rien n’est encore acquis puisqu’avec trois points, les Catalans doivent encore gagner quelques matchs pour passer devant Benfica et ainsi continuer l’aventure européenne. La rencontre face au Dynamo Kiev (1 point) sera presque décisive pour les hommes de Sergi Barjuan.

Groupe F: Manchester United / Villarreal / Atalanta Bergame / Young Boys

Le groupe F est le seul où aucune équipe n’est en position favorable pour se qualifier ou potentiellement éliminée à l’issue de cette quatrième journée de Coupe d’Europe. Avec ses six points, Manchester United peut encore voir ses poursuivants Villarreal et Atalanta qui ont respectivement quatre points, les rattraper.

De plus, les Young Boys (3 points) ne sont qu’à une victoire de pouvoir revenir à la hauteur du club anglais. Les confrontations de cette semaine opposant Manchester United à l’Atalanta et Villarreal aux Young Boys seront donc déterminants pour avoir une idée plus claire des favoris de ce groupe.

Groupe G: Salzbourg / FC Séville / Lille / Wolfsburg

Dominateur de son groupe avec deux victoires et une défaite, le Red Bull Salzbourg (7 points) peut dès ce soir être qualifié en cas de victoire face à un Wolfsburg (2 points) actuellement dernier mais à égalité de point avec Lille (2 points).

La place pour la deuxième s’annonce très disputée entre le club français, allemand mais aussi le FC Séville avec ses trois points. Si la place des Autrichiens pour les phases de finales est presque acquise, l’identité de l’équipe qui les accompagnera reste encore un mystère. L’issue de cette journée devrait donner une petite idée du potentiel deuxième. À noter que les Lillois de Jocelyn Gourvennec ont une chance en or de prendre cette place en battant son adversaire du soir, le FC Séville.

Groupe H: Juventus / Chelsea / Zenith / Malmö

Malgré son début de saison peu convaincant, la Juventus (9 points) peut dès aujourd’hui (à 21h) passer les phases de poules en ne perdant pas face au Zénith (3 points) qui est troisième de ce groupe et a perdu sur la plus petite des marges le dernier match face aux Italiens (0-1).

Avec 0 point, Malmö n’a presque plus aucune chance d’atteindre les huitièmes de finale. Pour encore croire à un miracle, les Suédois devront obligatoirement battre un Chelsea (6 points) en pleine forme cette saison. La tâche s’annonce très difficile pour l’ancien club de Zlatan Ibrahimovic.