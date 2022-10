Ligue des champions: les supporters de l'OM devraient pouvoir faire le déplacement à Francfort

L'Olympique de Marseille se déplace à Francfort le mercredi 26 octobre lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Un temps incertain, le déplacement des supporters phocéens en Allemagne devrait pouvoir se faire pour ce match très important dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale européens.

Relancé à la faveur de ses deux succès contre le Sporting Portugal, l'Olympique de Marseille se déplace à Francfort dans huit jours (mercredi 26, 21h sur RMC Sport 1) lors d'un duel très important dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les supporters marseillais pourront-il faire le déplacement? Sauf changement de dernière minute, oui!

Les autorités locales n’ont en effet pas donné d’avis défavorable. Le club marseillais est tout de même en train de s’assurer que les conditions de sécurité seront maximales et permettront au déplacement de s’effectuer sans risques.

Un déplacement très sensible

Ce déplacement est très sensible, suite aux incidents du match aller avec notamment un supporter allemand gravement blessé par un engin pyrotechnique dans le stade et des jets de fumigènes entre les deux camps.

Une frange de fans de Francfort est considérée comme dangereuse et certains s’étaient illustrés notamment avec des saluts nazis lors du match au Vélodrome. L’OM avait écopé après OM-Francfort (0-1) d’un match à huis clos et d’un huis clos partiel (virage fermé contre Tottenham).

Les supporters marseillais s'organisent

Au sein même des associations, où certains fans s’étonnaient que ce déplacement n’ait pas été interdit, les supporters réfléchissent et s’organisent. Certains craignent pour leur sécurité, quand d’autres veulent absolument être présents pour soutenir les joueurs. En tout cas, les associations ont bel et bien un quota de places et commencent à "vendre" des billets et le voyage qui va avec, preuve que le déplacement devrait se faire.

L’OM est en relation avec la police allemande, l’UEFA et le club de Francfort pour savoir quelles seront les mesures prises pour encadrer les fans marseillais. Des échanges auront ensuite lieu avec les associations de supporters phocéens sur ce sujet, pour les sensibiliser sur ce déplacement à risque.