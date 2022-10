Sporting-OM: le résumé de la nette victoire de Marseille face à des Portugais encore dépassés

Aidé par la fébrilité de son adversaire, l'OM s'est imposé avec autorité sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi soir en Ligue des champions (2-0). Avec cette deuxième victoire consécutive, les Phocéens se réconcilient avec l'Europe et ont désormais toutes les cartes en mains pour se qualifier en 8e de finale.

L’Olympique de Marseille a plus gagné en Ligue des champions en l’espace d’une semaine qu’entre février 2012 et septembre 2022. Ce mercredi soir, huit jours après leur victoire 4-1 dans un match aller renversant, les Phocéens ont enchaîné une deuxième victoire consécutive dans la plus prestigieuse des compétitions européennes contre le Sporting au terme d'un match dominé de bout en bout et une nouvelle fois rendu facile par des Portugais dépassés.

Le stade José-Alvalade, chauffé à blanc avec notamment 1.200 supporters marseillais, a proposé un tout autre décorum que lors du match aller dans un Vélodrome à huis clos. Pour un scénario similaire. Comme il y a huit jours, un carton rouge a fait basculer le court du match. À la 19e minute, Ricardo Esgaio, au duel avec Amine Harit mais battu par la vivacité du Marocain, tamponne violemment le joueur de l’OM dans la surface. La sentence tombe immédiatement: deuxième jaune pour le Portugais, déjà averti trois minutes plus tôt et penalty pour les Phocéens. Mattéo Guendouzi ne tremble pas et le transforme avec autant de rage que de sang-froid.

Une nouvelle fois bien aidé par grande la fébrilité de la défense du Sporting et rapidement en supériorité numérique, l’OM se met ainsi sur les bons rails. Mais réduire la performance des hommes d’Igor Tudor à ce fait de jeu à la 19e minute serait une erreur. Puisque cette rencontre ne pouvait pas non plus être un copié-collé du match aller, qu’ils avaient si mal débuté en encaissant l’ouverture du score dès la première minute de jeu, les Marseillais sont parfaitement entrés dans cette rencontre. Même à 11 contre 11, le Sporting a été emporté par l’OM, extrêmement bien organisé et venu avec un esprit conquérant. Alors à 10 contre 11…

Harit dans tous les bons coups sur la double confrontation

Largement dominateurs, les Olympiens n’ont pas manqué l’occasion d’assommer le Sporting avant la pause. Parfaitement lancé en profondeur dans le dos de la défense, Harit, décidément dans tous les bons coups sur cette double confrontation après son but et sa passe dévisive à l'aller, accélère et sert Sanchez devant le but. Le Chilien ne se fait pas prier pour pousser le ballon au fond des filets et, si l'arbitre a dans un premier temps signalé un hors jeu d'Harit, le but est finalement validé grâce à la vidéo.

Au retour des vestiaires, malgré une frappe de Matheus Reis bien détournée par Pau Lopez, les Marseillais ont repris leur marche en avant. Petits espaces, déviation en une touche, réception des centres en retrait... Toujours insaisissable, Harit a continué à rendre fous les défenseurs lisboètes. De retour dans le onze après avoir manqué la triste réception d'Ajaccio en Ligue 1 le week-end dernier (1-2), Guendouzi et Jonathan Clauss ont par ailleurs apporté stabilité, envie et justesse à cette équipe olympienne.

Le Sporting à neuf pendant plus d'une demi-heure

En face, Ruben Amorim n'a jamais trouvé la solution pour relancer son équipe, malgré cinq changements effectués avant l'heure de jeu, prenant le risque de finir à neuf à la moindre blessure. Finalement, il n'y aura pas besoin d'un pépin physique pour voir un deuxème joueur lisboète sortir définitivement. A la 61e minute, Pedro Gonçalves, tout juste averti, conteste la décision, probablement avec une insulte en prime au regard de la spontanéité de l'arbitre à dégainer, et écope d'un deuxième jaune.

En fin de match, notamment avec les sorties de Guendouzi, Harit ou encore Clauss, l'OM a tranquillement géré ses deux buts d'avance, avec comme seul gros frisson une reprise sur le poteau de Jordan Veretout à bout portant.

Dos au mur après les deux premières journées de Ligue des champions, l'OM est complètement relancé à l'issue de cette double confrontation contre le Sporting Portugal. Deuxièmes du groupe D à un point de Tottenham, vainqueur 3-2 de Francfort ce mercredi soir, les Marseillais ont désormais leur destin entre leurs mains. À Francfort, le mercredi 26 octobre (à 21h sur RMC Sport 1), ils ont l'opportunité d'enchaîner une troisième victoire consécutive en C1 pour la première fois depuis... la saison 1991-1992. Avant cela, il y aura un déplacement sur la pelouse du PSG dimanche soir en Ligue 1, histoire d'entretenir la dynamique face à un adversaire taillé pour l'Europe.