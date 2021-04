Ligue des champions: Lewandowski veut tout faire pour revenir pour PSG-Bayern

Selon Kicker, Robert Lewandowski aimerait accélérer son processus de rétablissement. L’attaquant du Bayern Munich, touché au genou et annoncé forfait pour près de quatre semaines par son club, viserait un retour pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG (le 13 avril sur RMC Sport 1).

Le Bayern Munich a été assez clair dans son communiqué. Robert Lewandowski va être absent "environ quatre semaines". Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, en fonction de sa convalescence. L’attaquant polonais, qui s’est blessé en sélection, aimerait que ce soit beaucoup moins. D’après Kicker, le buteur de 32 ans, victime d’un étirement ligamentaire du genou droit, souhaiterait accélérer sa guérison. Pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Son idée serait d’être rétabli d’ici deux semaines. Soit deux fois plus vite que le délai annoncé par le Bayern. C’est ce qu’il aurait confié à son entourage.

Dans un tel scénario, Lewandowski pourrait être présent lors du déplacement au Parc des Princes, le 13 avril, pour y défier le PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1). Le timing apparaît tout de même très court vu la nature de sa blessure. Il présenterait un risque de rechute important. Mais Kicker n’écarte pas cette hypothèse, en citant la volonté et le professionnalisme de l’ancien joueur de Dortmund. Ce dernier aimerait imiter Joshua Kimmich, qui était revenu plus vite que prévu après un souci physique à l’automne dernier.

Flick ne souhaite prendre aucun risque

Mais le journal allemand précise que la décision appartiendra de toute façon à Hans-Dieter Flick et son staff. Et que ces derniers n’ont pas l’intention de mettre la santé de leur n°9 en danger. Auteur de 42 buts en 36 matchs cette saison, Lewandowski est considéré comme l’élément le plus difficilement remplaçable de l’équipe, avec le gardien Manuel Neuer.

Un retour trop précoce pourrait perturber sa fin de saison. Et le mettre dans une situation hasardeuse à un peu plus de deux mois de l’Euro avec la Pologne. En attendant, le natif de Varsovie sera absent samedi à Leipzig, pour le choc entre les deux premiers de la Bundesliga (18h30). Et manquera également la réception du PSG, mercredi, en quart de finale aller de la C1 (21h sur RMC Sport 1).