Mercato en direct: Manchester City aurait abandonné la piste Messi

Manchester City aurait abandonné la piste Messi

Selon le journal catalan Sport, Manchester City aurait écarté l'idée de faire signer Lionel Messi l'été prochain. Et ce pour plusieurs raisons: d'abord, le club anglais veut recruter en priorité un pur numéro 9 pour remplacer Sergio Agüero. Avant-centre qui pourrait être Erling Haaland, Harry Kane, ou Romelu Lukaku. Et City estimerait en plus que la Pulga devrait prolonger au Barça, malgré les derniers mois agités. Le dossier serait donc une perte de temps.