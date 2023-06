Ligue des champions: Lionel Messi remporte le prix du plus beau but de la saison avec le PSG

Le prix du plus beau but de la saison de Ligue des champions a été décerné à Lionel Messi, pour son enroulé à l'Estádio da Luz, en octobre, face au Benfica. Vinicius Junior et Erling Haaland complètent le podium.

En ce mois de juin, Lionel Messi récolte les récompenses honorifiques. Quatre jours après avoir été désigné meilleur joueur étranger de Ligue 1, l'Argentin, 36 ans depuis le 24 juin dernier, a remporté le prix du plus beau but de la saison en Ligue des champions. Sa frappe enroulée du pied gauche, à l'entére de la surface, sur une remise de Neymar contre Benfica le 5 novembre (1-1), a été primée devant la lucarne de Vinicius Junior face à Manchester City, et la reprise "à la Zlatan" d'Erling Haaland face au Borussia Dortmund.

Deux buts de Mbappé dans le top 10

Kylian Mbappé apparaît quant à lui deux fois dans le top 10, aux neuvième et dixième positions. Son tir aux 20 mètres, sur la pelouse de la Juventus, puis sa reprise de volée sur une louche de Neymar au match retour se sont insérées parmi les réalisations de De Bruyne, Rodri, ou autres Adeyemi.

Le top 10 complet :

1. Lionel Messi (PSG), vs. Benfica (1-1)

2. Vinicius Junior (Real Madrid), vs. Manchester City (1-1)

3. Erling Haaland (Manchester City) vs. Borussia Dortmund (2-1)

4. Darwin Núñez (Liverpool), vs. Real Madrid (2-5)

5. Alejandro Grimaldo (Benfica), vs. Maccabi Haïfa (2-0)

6. Rodri (Manchester City), vs. Bayern Munich (3-0)

7. Kevin De Bruyne (Manchester City), vs. Real Madrid (1-1)

8. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), vs. Chelsea (1-0)

9. Kylian Mbappé (PSG), vs. Juventus (2-1)

10. Kylian Mbappé (PSG), vs. Juventus (2-1)

Avant même que le plus beau but de l'édition 2022-2023 ne soit dévoilé, la Ligue des champions version 2023-2024 a déjà débuté. Ce vendredi (21h), le Budućnost Podgorica (Monténégro) affronte Breiðablik (Islande) sur le pays insulaire : à la clé, une place pour le premier tour de qualification de la C1.