Ligue 1: Lionel Messi élu meilleur joueur étranger de la saison

Lionel Messi (36 ans) a été élu meilleur joueur étranger de la saison de Ligue 1 après un vote organisé par la Ligue de football professionnel (LFP) sur Twitter. L’attaquant a notamment terminé meilleur passeur du championnat avec le PSG.

Un trophée honorifique pour Lionel Messi (36 ans) un peu plus de trois semaines après son dernier match avec le PSG. L’Argentin a été élu comme le meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP). Il a récolté un peu plus de 52% des suffrages lors d’une consultation lancée par la Ligue sur son compte Twitter. Le septuple Ballon d’or devance l’attaquant chilien de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez (52,1%), l’attaquant américain de Reims, Folarin Balogun (13,7%), et le buteur canadien de Lille, Jonathan David (10,8%).

Devant Sanchez et Balogun

Messi a terminé meilleur passeur du championnat avec 16 offrandes devant le Marseillais Jonathan Clauss et son équipier Neymar (11). Il a aussi terminé dans le top 10 des meilleurs buteurs (10e avec 16 buts). Arrivé en grandes pompes 2021 à l’issue de son contrat avec le FC Barcelone, Messi a quitté le PSG deux ans plus tard dans un climat un peu plus défiant. Il a depuis décidé de rejoindre la franchise américaine de MLS, l’Inter Miami.

Parmi les récompenses adressées par la LFP, le Lyonnais Alexandre Lacazette (43,4%) a été élu par les internautes meilleure recrue de la saison devant le Lensois Loïs Openda (36,4%), le Lillois Rémy Cabella (10,7%) et le Toulousain Thijs Dallinga (9,5%). Le match Lyon-Montpellier (5-4) a été choisi comme le meilleur de la saison.

Ces votes concernaient aussi la Ligue 2 avec l’attaquant géorgien Georges Mikautadze (Metz) choisi comme la révélation de la saison, devant le Bastiais Kévin Van Den Kerkhof (34,5%) et le Bordelais Dilane Bakwa (16 ,7%).