Ligue des champions: Liverpool qualifié, l'Ajax renversant à Dortmund… les principaux buts de la soirée

Liverpool a obtenu sa qualification en dominant (2-0) une nouvelle fois l’Atlético de Madrid, rapidement réduit à dix. En infériorité numérique lui aussi, le Borussia Dortmund a cédé en fin de match face à l’Ajax Amsterdam (3-1).

Manchester City 4-1 Bruges

Manchester City, plus encore que le Paris Saint-Germain, s'est ouvert en grand les portes des huitièmes de finale de la Ligue des champions, après sa victoire (3-1) contre Bruges. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne abordaient ce deuxième face à Bruges dans la peau du grand favori. Et après dix minutes d’une domination sans partage des hommes de Guardiola, Phil Foden ouvrait le score. Mais l’égalisation heureuse des Belges, sur un coup de billard malheureux impliquant le pauvre Stones, buteur contre son camp, relançait le suspense en même temps qu’il changeait légèrement la physionomie de ce match, Bruges se montrant plus dangereux. City reprenait sa marche en avant au retour des vestiaires, puis Mahrez (54e), Sterling (72e) et Jesus (90e+2) concrétisaient la domination des Skyblues, offrant, sans le savoir, la première place du groupe à leur équipe.

Liverpool 2-0 Atlético de Madrid

Liverpool a conclu sur sa première balle de match. Les Reds n’ont pas manqué l’occasion de prolonger leur excellent début de saison en obtenant leur qualification pour les huitièmes de finale grâce à un net succès contre l’Atlético, déjà dominé à Madrid lors du match aller (3-2). Une nouvelle victoire qui s’est dessinée dans les 20 premières minutes, Jota et Mané concrétisant sur les deux premiers tirs cadrés de la rencontre. Les Madrilènes ont peiné à peser devant. De ce point de vue, l’expulsion de Felipe leur a considérablement compliqué la tâche. Plus sûrs de rien, les Madrilènes doivent désormais garder un œil sur le FC Porto, qui est allé chercher un bon nul à Milan lui permettant d’occuper la 2e place du groupe.

Borussia Dortmund 1-2 Ajax Amsterdam

Le Borussia Dortmund l’avait appris à ses dépens au match aller (4-0), l’Ajax Amsterdam est l’une des formations les plus spectaculaires du continent, une réputation loin d’être usurpée. Mais ce sont bien les coéquipiers du Norvégien Erling Haaland, dominateurs malgré l’expulsion sévère de leur capitaine, Mats Hummels, qui ont concrétisé leur domination sur un penalty transformé par Marco Reus. Giflés aux Pays-Bas il y a quinze jours, les Borussen s’étaient promis une revanche face au leader du groupe, quatre fois sacré dans la compétition, un objectif qu’ils n’auront pu mener à terme, Tadic ayant égalisé à l’orée du dernier quart d’heure dans cette partie, avant de laisser le soin à Haller (83e) et Klaassen (90e+3) de porter l’estocade.

Sporting 4-0 Besiktas

Une victoire de l’Ajax Amsterdam, conjuguée à un succès du Besiktas, aurait pu qualifier la formation ajacide. Encore aurait-il fallu que le club truc l’emporte à Lisbonne. Or, ce n’est pas vraiment ce qu’il nous a été donné de voir tant le Sporting Portugal a survolé son sujet, inscrivant pas moins de trois buts dans le premier acte. Après une pluie d’occasions franches en début de match, le Besiktas a fini par prendre le large en l’espace de dix minutes. Pablo Sarabia a participé à la fête en inscrivant le quatrième et dernier but. Ce très large succès permet aux joueurs de Ruben Amorim de se relancer, alors qu’il reste encore deux matches à jouer dans cette phase de poules.

Sheriff Tiraspol 1-3 Inter Milan

Leader surprise du groupe D au terme de la phase aller, le Sheriff Tiraspol s’est fait doubler dans la dernière ligne droite en deux temps ce mercredi. Le Real Madrid, d’abord, a difficilement dominé le Shakhtar Donetsk, avant d’être rejoint par l’Inter, facile vainqueur du club basé dans une enclave prorusse de Moldavie, la Transnistrie. Vainqueurs en Lombardie (3-1), les Nerazzurri l’ont emporté sur le même score à l’issue d’un match où leur domination a tardé à se concrétiser, l’ouverture du score intervenant peu avant l’heure de jeu, l’oeuvre de Brozovic (54e).

Leipzig 2-2 PSG

Le Paris Saint-Germain a été rejoint dans le temps additionnel à Leipzig (2-2) et a perdu la tête du groupe A, mercredi lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Les Parisiens ont marqué par leur Néerlandais Georginio Wijnaldum (21e, 39e), auteur d'un doublé et peut-être libéré d'un poids après un début de saison difficile. Les Allemands avaient ouvert le score par Christopher Nkunku (8e) puis ont égalisé en fin de match sur penalty par Dominik Szoboszlai (90+2) après avoir manqué un premier penalty tiré par André Silva et détourné par Gianluigi Donnarumma (12e).