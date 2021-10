Ligue des champions: Manchester City écrase Bruges, le Sporting punit Besiktas

Pluie de buts dans les deux premières rencontres de la 3e journée de Ligue des champions. Dans le groupe A du PSG, Manchester City a écrasé Bruges en Belgique (5-1), et dans le groupe C, le Sporting a réalisé un gros coup en s'imposant sur le terrain de Besiktas (4-1).

Une défaite à Paris il y a trois semaines (2-0), une troisième place provisoire dans la poule, et un déplacement sur le terrain d'une équipe relativement séduisante depuis le début de saison... Avant son match contre Bruges, ce mardi soir en Ligue des champions, on pouvait se demander si Manchester City n'allait pas être rattrapé par la pression du résultat. La réponse est non. Mais alors pas du tout.

Sur la pelouse du stade Jan-Breydel, l'équipe de Pep Guardiola a tout simplement été monstrueuse. Archi-dominateur dès les premières secondes du match, capable de faire tourner la balle pendant 5 minutes sans la perdre, et cette fois très précis dans la construction de ses attaques, City a fait vivre un véritable calvaire au Club Bruges, et repart de Belgique avec une victoire aussi large que méritée (5-1). Un succès qui lui a permis de prendre la tête du groupe A avant la rencontre PSG-Leipzig, et surtout de reléguer son adversaire du soir à deux longueurs.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre les clubs français en Ligue des champions

Un doublé pour Mahrez et un but du jeune Cole Palmer

S'il a fallu attendre la 30e minute de jeu pour voir l'ouverture du score de Joao Cancelo (1-0), tout s'est très vite enchainé ensuite. Riyad Mahrez a obtenu et marqué un penalty avant la pause (2-0, 43e), Kyle Walker a inscrit son premier but européen au retour des vestiaires (3-0, 53e), avant que le jeune Cole Palmer (19 ans) ne participe lui aussi à la fête sur son tout premier ballon (4-0, 67e). Et après la réduction du score de Vanaken (4-1, 81e), Mahrez y est allé de son doublé en toute fin de partie (5-1, 84e).

Dans l'autre rencontre de 18h45, celle des mal classés du groupe C entre Besiktas et le Sporting (0 point à eux deux avant le coup d'envoi), les Portugais ont réalisé un très joli coup en s'imposant à Istanbul (4-1). Notamment grâce à deux buts parfaitement identiques du capitaine Sebastian Coates sur deux corners en première période. Avec trois défaites en trois journées, Besiktas est quasiment éliminé.