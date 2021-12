Ligue des champions: Mbappé "prédit" la victoire du PSG face au Real Madrid

Interrogé par Sky Sports ce lundi, Kylian Mbappé s'est projeté ce lundi sur la double confrontation à venir entre le PSG et le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions (15 février et 9 mars sur RMC Sport 1). Et l'attaquant parisien voit son équipe en sortir vainqueur.

Kylian Mbappé a clôturé son année 2021 avec un trophée ce lundi. Et pas n'importe lequel: celui de meilleur joueur. Nommé lors des Globe Soccer Awards, cérémonie organisée à Dubaï, aux côtés des Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Karim Benzema, le champion du monde français a ajouté un trophée individuel à son palmarès.

À cette occasion, l'attaquant du PSG a pris la parole sur plusieurs sujets, en compagnie de l'avant-centre polonais du Bayern Munich. Les deux hommes ont exprimé leur opposition au projet de Mondial tous les deux ans porté par la FIFA et son président Gianni Infantino, en voulant mettre en avant le caractère "exceptionnel" de la Coupe du monde, sans oublier la santé des acteurs. Ils ont également apporté leur soutien au VAR "à condition qu'il soit bien utilisé", appelant à des prises de décision plus rapides de la part du corps arbitral.

"La seule chose que je peux voir ou prédire face au Real, c'est la victoire du PSG"

Peu après la cérémonie, Kylian Mbappé a accordé quelques mots à Sky Sports sur le prochain 8e de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (le 15 février au Parc des Princes et le 9 mars à Bernabeu, sur RMC Sport 1). Et là encore, la prise de parole du meilleur joueur de Ligue 1 a été remarquée: "La seule chose que je peux voir ou prédire pour ce choc, c'est la victoire du PSG. Cela va être très dur, un match compliqué mais je veux gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde en 2022."

Le joueur, en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, est très courtisé par la direction merengue. Florentino Pérez, le président madrilène, pourrait informer le PSG du début des négociations avec sa star de 23 ans dès le 1er janvier prochain.