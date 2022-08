Ligue des champions: Monaco connaît ses adversaires potentiels en barrages

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a été effectué ce mardi en Suisse. L’AS Monaco pourrait y affronter les Glasgow Rangers ou l’Union Saint-Gilloise. A condition d’éliminer le PSV Eindhoven lors du 3e tour préliminaire, dont le match aller est prévu à 20h au Stade Louis II. Avant le retour la semaine prochaine aux Pays-Bas.

La dernière marche n'est pas toujours la plus haute. L’AS Monaco vient d’en avoir la confirmation lors du tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, effectué ce mardi à Nyon (Suisse). Le club du Rocher pourrait retrouver les Glasgow Rangers ou l’Union Saint-Gilloise sur la route menant à la C1. Deux équipes qui semblent à sa portée.

Mais les joueurs de Philippe Clement devront avant se défaite d’un adversaire sans doute plus coriace lors du 3e tour préliminaire: le PSV Eindhoven. L’ASM va recevoir l’équipe de Ruud van Nistelrooy ce mardi à Louis II lors du match aller (20h), avant de se déplacer dans une semaine au Philips Stadion pour le retour. Et le duel s’annonce musclé face aux partenaires Luuk de Jong, récents vainqueurs de la Supercoupe des Pays-Bas face à l’Ajax Amsterdam (5-3, avec un but de Xavi Simons).

Saint-Gilles a créé la sensation en Belgique

S’ils en sortent vainqueurs, les Monégasques (qui lanceront leur championnat samedi face à Strasbourg) se frotteront donc aux Rangers ou à Saint-Gilles. Deux formations à ne pas prendre non plus à la légère. Vice-champions d’Écosse derrière le Celtic, les hommes de Giovanni van Bronckhorst ont atteint la dernière finale de Ligue Europa, battus par l’Eintracht Francfort aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4).

L’Union Saint-Gilloise a elle créé la sensation en remportant la saison régulière de Jupiler Pro League devant le FC Bruges et Anderlecht. Après avoir manqué in-extremis une qualification directe pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de Ligue 1 (au profit de l’OM), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder entendent bien se rattraper lors de ce mois d’août couperet. Ils connaissent désormais leur plan de bataille jusqu’à la phase de poules de la C1.