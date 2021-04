Ligue des champions: Neymar élu joueur de la semaine

Neymar a été désigné joueur de la semaine en Ligue des champions par l'UEFA après sa prestation étincelante contre le Bayern Munich, en quart de finale retour de la compétition.

Ce n'est sans doute rien à côté de l'immense bonheur d'une qualification dans le dernier carré. Mais la distinction est symbolique : Neymar a été élu joueur de la semaine en Ligue des champions par l'UEFA après son match étincelant contre le Bayern Munich, en quart de finale retour mardi.

Au classement des votes, le Brésilien devance Christian Pulisic (Chelsea), Ilkay Gündogan (Manchester City) et Casemiro (Real Madrid). Omniprésent dans le jeu pendant toute la rencontre, le "Ney" avait fait très mal aux Bavarois, trouvant à deux reprises les montants de Manuel Neuer. Il ne lui manquait plus qu'un but pour que sa copie soit parfaite. Jeudi, il avait cependant été absent de l'équipe-type de la Fantasy de l'UEFA, tout comme tous les autres parisiens.

Navas ne l'avait pas eu après le retour contre le Barça

Ce n'est pas la première fois qu'il remporte ce trophée honorifique de joueur de la semaine cette saison, puisque son triplé contre Istanbul Başakşehir en poule lui avait déjà valu cette récompense . Kylian Mbappé avait lui aussi été plébiscité par les internautes après son triplé contre le Barça lors des huitièmes de finale aller. Keylor Navas, quant à lui, avait été battu en "finale" du trophée par Erling Haaland malgré sa performance stratosphérique à l'occasion du match retour contre les Catalans.