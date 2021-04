PSG: malgré la sortie claire de Neymar, la presse catalane continue avec le feuilleton de sa prolongation

Le journal pro-Barça Sport insiste encore sur le dossier de la prolongation de Neymar au PSG ce vendredi.

En attendant le dénouement du toujours aussi complexe dossier Lionel Messi, la presse catalane multiplie encore les rumeurs autour de la prolongation de Neymar au PSG. A en croire le quotidien Sport, qui fait même sa une sur le sujet, rien ne serait réglé entre le Brésilien et le club francilien. Le journal, qui continue de croire à un retour de la star auriverde au Barça assure même que Paris lui aurait adressé "ultimatum" afin de le pousser à rapidement prolonger son contrat.

Libre en juin 2022, Neymar n’aurait toujours rien signé et la situation provoquerait quelques incertitudes chez ses dirigeants. Toujours selon la publication catalane, "le club français le presse de signer sa prolongation de peur que sa continuité ne se complique."

Neymar "très à l'aise" à Paris

La position affichée par le journal Sport peut paraître surprenante après les récentes déclarations de Neymar concernant son avenir. Interrogé par la chaîne brésilienne TNT à la suite de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2022, le milieu offensif de 29 ans devrait bientôt s’engager pour quatre années supplémentaires comme l’a expliqué RMC Sport début février.

"Ce n’est plus un sujet, a ainsi assuré le numéro 10 du PSG. […] Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant." Des mots rapidement suivis d’une publication montrant son attachement au club parisien.

Interrogé au sujet de l’avenir de la star auriverde et de celui de Kylian Mbappé, Nasser al-Khelaïfi a assuré que tout était réuni à Paris pour combler leurs envies.

"On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir, a estimé le président du PSG au micro de RMC Sport. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd’hui." Les propos du dirigeant francilien et ceux de Neymar n’ont visiblement pas suffi à calmer la presse catalane, toujours aussi impliquée pour tenter de faire revenir le Brésilien au Barça.

