Ligue des champions: Neymar et les Parisiens absents d’une équipe-type de la semaine

L’UEFA a publié l’équipe-type de la semaine basée sur les statistiques de sa Fantasy. Aucun joueur du Paris-Saint-Germain n’y est présent, même si Neymar est en lice pour être élu joueur de la semaine de la compétition.

Le Paris-Saint-Germain a certes perdu 1-0 contre le Bayern Munich, mardi en Ligue des champions, mais certains de ses joueurs, Neymar en particulier (élu homme du match), ont livré une prestation de haut niveau. Pourtant, dans l’équipe-type de la semaine de la Fantasy de la Ligue des champions, aucune trace des Parisiens, alors que les Munichois sont eux représentés.

Eric-Maxim Choupo-Moting, auteur du but de l’espoir pour le Bayern, trouve ainsi sa place sur le front de l’attaque. David Alaba, Lucas Hernandez et Jerome Boateng sont aussi présents dans la défense à cinq. Pour accompagner les quatre Bavarois, on retrouve Alisson Becker (Liverpool), Chancel Mbemba (Porto), Nacho (Real Madrid), Jorginho (Chelsea), Jude Bellingham (Dortmund), Riyad Mahrez et Phil Foden (Manchester City).

Neymar nommé pour être élu joueur de la semaine

Une équipe-type basée sur les statistiques de la Fantasy de la Ligue des champions: un jeu où chaque utilisateur définit son équipe et marque des points en fonction des performances réelles des joueurs alignés. Seulement, les notes sont calculées par un algorithme qui prend en compte de nombreuses données mais présente aussi ses limites.

Pour preuve, l’UEFA a communiqué la liste des quatre joueurs en lice pour être élus joueur de la semaine. On y retrouve cette fois Neymar, en compagnie de Casemiro, Ilkay Gündogan et Christian Pulisic, tous absents eux aussi de l’équipe-type de la Fantasy.