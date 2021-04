PSG-Bayern: la presse européenne salue la "vengeance" parisienne et la prestation de Neymar

Malgré sa défaite à domicile face au Bayern Munich (1-0), le PSG s'est qualifié ce mardi pour les demi-finales de la Ligue des champions. La presse européenne salue ce mercredi matin la "vengeance parisienne", près de 8 mois après la finale perdue de la dernière édition. La prestation de Neymar est aussi unanimament saluée, malgré son manque de réussite face au but.

Le champion en titre est tombé. Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions en août dernier face au PSG, le Bayern Munich a échoué cette fois au stade des quarts de finale face à cette même équipe parisienne, malgré une victoire au retour au Parc des Princes ce mardi (1-0).

"L'instinct de tueur de Lewandowski a manqué"

"Comme c'est amer", réagit ainsi Bild au lendemain de la victoire du Bayern Munich qui n'a empêché la qualification du PSG. "Paris livre avec Neymar, Mbappé et Di Maria un football magique", félicite le quotidien allemand. La version allemande de Sky Sports pointe elle les absences de plusieurs joueurs, avec un Bayern Munich affaibli. "L'instinct de tueur de Lewandowski a manqué", tout en rappelant aussi le forfait de Serge Gnabry, Niklas Süle ou Leon Goretzka.

"Les deux équipes ont complètement échangé les rôles du premier match dans un quart de finale retour passionnant et fou", analyse Sportschau, autre média allemand. De son côté, Kicker a noté aussi la prestation convaincante du PSG: "Neymar, Mbappé et Di Maria ont joué de façon spectaculaire encore et encore, mais cela n'a pas été reflété le tableau de score", indique Kicker dans son compte-rendu de la partie.

Le "récital" Neymar

En Espagne, on suit toujours forcément avec attention les performances du PSG et en particulier de Neymar, ancien du FC Barcelone, l'adversaire éliminé par les Parisiens lors des huitièmes de finale. "Récital du match de l'ex-joueur de Barcelone", résume ainsi à propos de Neymar le Mundo Deportivo, quotidien catalan. "Le Bayern tombe sur ses pieds face à un Neymar imparable", commente aussi le journal Sport en Espagne.

Dans ses notes du match, la Gazetta dello Sport attribue 7,5 sur 10 pour un "Neymar stellaire. "Les Parisiens sont entrés dans une phase de maturité, de conscience technique et d'application mentale, et avec une organisation tactique capable de supporter les deux phénomènes d'attaque", analyse aussi le quotidien sportif de référence en italie, en évoquant la belle réussite de l'association entre Neymar et Kylian Mbappé.

"Exorciser les démons de la dernière finale"

Pour la BBC, "le match retour a été fascinant" et "le PSG a tenu bon" pour obtenir sa qualification. "Alors que ce résultat contribuera dans une certaine mesure à exorciser les démons de la dernière défaite de la saison dernière contre le Bayern, un véritable rachat pour le PSG ne viendra que s'il peut goûter à la victoire à Istanbul à la fin du mois de mai", pointe encore la BBC, qui attend désormais du PSG qu'il remporte enfin la Ligue des champions. Le Daily Mail insiste de son côté sur un Neymar "au bord des larmes" et parle d'une "vengeance" après la dernière défaite en finale de Ligue des champions face au Bayern.

Pour le PSG après son nouvel exploit européen, le groupe de Mauricio Pochettino va pouvoir regarder sereinement le quart de finale retour ce mercredi (21h sur RMC Sport 2) entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera la route du PSG lors des demi-finales.