Ligue des champions: Owen assure que Liverpool va "écraser" le Real

L'ancien international anglais Michael Owen, interrogé par le Daily Mail, pense que le Real Madrid n'est pas suffisamment armé pour résister à Liverpool en finale de la Ligue des champions. Il s'attend ainsi à ce que les Reds marquent au moins trois buts.

S'il se trompe, nul doute que ses détracteurs et les supporters madrilènes ressortiront cette déclaration. À trois jours de la finale de la Ligue des champions, prévue samedi au Stade de France, Michael Owen s'est mouillé: il prédit une victoire éclatante de Liverpool face au Real Madrid. Le score? "3-1 ou 3-0", imagine l'ancien international anglais de 42 ans, passé par les deux clubs, interrogé par le Daily Mail.

Vinicius Jr l'inquiète malgré tout

"Liverpool est meilleur que le Real Madrid et qu'il pourrait l'écraser. Je pense qu'ils pourraient les battre de manière assez convaincante, car c'est une équipe exceptionnelle en ce moment et elle est trop bonne pour Madrid", estime l'ex-buteur, grande figure des Reds avec ses 157 buts en 296 matchs entre 1997 et 2004.

Eu égard aux qualifications extraordinaires face au Paris Saint-Germain, à Chelsea et à Manchester City, Owen pense que les Madrilènes sont beaucoup trop confiants et croient que "leur nom est déjà sur le trophée". Ce qui devrait, selon lui, profiter à "l'expérience" du club anglais.

"Liverpool aura probablement souvent le ballon, car le Real sera plus enclin à éviter que Salah et Mané exploitent des espaces dans le dos, annonce-t-il aussi. Ils voudront jouer bas pour encourager Liverpool à avoir une ligne haute et pour ensuite tenter des contre-attaques". Ce qui le pousse donc à aleter sur le niveau de Vinicius Junior: "Quand Trent Alexander-Arnold avance, ils ont Vinicius qui peut faire vraiment mal dans cette position. (...) Ancelotti va essayer d'exposer cette zone et Vinicius sera l'un de leurs éléments clés. Benzema est en grande forme, bien sûr, mais c'est la vitesse de Vinicius qu'ils pourraient essayer d'exploiter".