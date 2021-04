Ligue des champions: pourquoi le PSG sera favori face à City, selon Petit et Valbuena

A moins de deux semaines du match aller entre le Paris-Saint-Germain et Manchester City, en demi-finale de Ligue des champions, Emmanuel Petit et Mathieu Valbuena estiment que le PSG favori dans Top of the foot, sur RMC.

Après avoir battu le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Paris-Saint-Germain s’avance face à Manchester City en demi-finales de Ligue des champions, avec un statut de plus en plus spécial. "Je pense que Paris est favori, a tranché Emmanuel Petit sur RMC. Je trouve que City est moins impressionnant collectivement que le Bayern Munich. Ils ont un jeu plus ronronnant, un jeu de handballeurs où l’on essaie d’endormir l’adversaire et de planter un jeu fait de combinaisons, de triangles, de redoublements de passes sur les côtés."

Mathieu Valbuena, qui a croisé Manchester City en phase de poules, cette saison avec l’Olympiacos, va aussi dans ce sens. "Je trouve que Paris est favori, a-t-il assuré. City a une grosse force offensive, mais dès qu'ils sont privés de ballons, ce n’est plus la même équipe." Pour les joueurs de Mauricio Pochettino, il faudra cependant réussir à maîtriser Kévin De Bruyne, principale menace du côté des Citizens.

La menace De Bruyne

"De Bruyne aime bien se mettre entre les lignes", souligne Valbuena. "City va chercher ces fameuses zones tellement importantes pour Guardiola, sur les côtés des milieux défensifs, ajoute Emmanuel Petit. Ce sont les terres de prédilection de Kevin De Bruyne, qui délivre à chaque fois des passes millimétrées. Si tu arrives à contrôler ces zones-là, tu enrayes la machine offensive de City."

Le milieu de terrain belge a déjà délivré 11 passes décisives en Premier League et 4 en Ligue des champions. "Mais côté anglais, on a un peu peur du PSG, de Neymar et de Mbappé, qui est le grand fantasme des Anglais, qui rêvent de le voir venir jouer en Premier League", souligne Julien Laurens, consultant pour RMC en Angleterre. Surtout, Pep Guardiola a du mal contre les clubs français, éliminé par Lyon et Monaco ces dernières années sur la scène européenne.

Le match aller entre le PSG et City est programmé le 28 avril, le retour aura lieu le 4 mai en Angleterre.

>> La Ligue des champions est à suivre en exclusivité sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres