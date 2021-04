PSG-Manchester City: Pochettino vs Guardiola, les stats pour Pep sauf en Ligue des champions

Avant la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (sur RMC Sport), Pep Guardiola a souvent pris l’avantage sur Mauricio Pochettino lors de leurs confrontations directes. Mais sur la scène européenne, c’est l’Argentin qui est sorti vainqueur de leur unique affrontement.

Pour sa première expérience comme entraîneur, en 2009, Mauricio Pochettino débarque à l’Espanyol Barcelone, dans la ville qui voit Pep Guardiola rouler sur l’Espagne et l’Europe avec le Barça. Plus tard, à la tête de Tottenham, l’entraîneur argentin observe Guardiola prendre les rênes de Manchester City et devenir l’un de ses rivaux en Premier League.

Au total, les deux entraîneurs qui se retrouveront en demi-finale de Ligue des champions, lors du choc entre le Paris-Saint-Germain et Manchester City, se sont donc déjà croisés à 18 reprises en douze ans. Pep Guardiola est ainsi le technicien que Mauricio Pochettino a le plus souvent affronté. Dans l’autre sens, l’Espagnol a davantage défié José Mourinho (25 matchs) ou Jürgen Klopp (21 matchs), mais l’Argentin arrive juste derrière.

Une confrontation historique en Ligue des champions

Le bilan, lui, est largement en faveur de Pep Guardiola (10 victoires, contre seulement 3 pour Pochettino), mais il s’explique par les équipes qu’ont dirigé jusqu’ici les deux hommes. Avec le Barça et Manchester City, l’un a toujours eu à sa disposition des effectifs pléthoriques, quand l’autre a connu des fortunes diverses avec l’Espanyol Barcelone et Tottenham.

D’ailleurs, Pochettino compte malgré tout quelques jolis coups contre son adversaire espagnol. Une victoire 2-1, en février 2009, dans le derby de Barcelone, avait marqué les esprits. Ensuite, surtout, il y a eu le quart de finale de Ligue des champions, au printemps 2019, lors duquel les Spurs avaient éliminé les Citizens. Dans un match retour complètement fou, où le score était de 2-2 après 11 minutes de jeu, City s’était imposé 4-3 mais s’était vu refuser le but de la qualification par le VAR dans le temps additionnel.

Cet affrontement reste à ce jour le seul entre Guardiola et Pochettino en Ligue des champions. Dans moins de deux semaines, désormais à la tête du Paris-Saint-Germain, avec des effectifs cette fois comparables, l’entraîneur argentin compte bien accentuer un peu plus ce rapport de force sur la scène européenne. En cas de succès sur la confrontation aller-retour, Pochettino permettrait au club parisien d’atteindre sa deuxième finale consécutive dans la compétition, alors que Manchester City n’a jamais passé les demi-finales.