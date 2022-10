Ligue des champions: pourquoi les matchs de l'OM et du PSG sont capitaux pour l'indice UEFA

L'OM défie le Sporting Portugal mardi et le PSG se rend sur la pelouse de Benfica mercredi. Deux affrontements franco-portugais importants pour les deux pays dans la course à la 5e place de l'indice UEFA, avant le changement de formule de la C1 à compter de 2024-2025.

Les six représentants tricolores engagés en coupes d'Europe cette saison doivent réagir après une dernière sortie compliquée (trois défaites, deux nuls, une victoire). Avant Rennes, Nantes, Monaco et Nice ce jeudi en Ligue Europa et Ligue Europa Conference, ce seront surtout Marseille et Paris qui auront la lourde tâche de maintenir l'embarcation française sur les flots en C1 au classement de l'indice UEFA.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez le PSG et l'OM en Ligue des champions

Marseille et Paris lancent la bataille décisive pour l'indice UEFA

L'OM - face au Sporting Portugal mardi soir - et le PSG - contre Benfica mercredi - entament leurs doubles confrontations contre deux équipes portugaises. La France et le Portugal, avec les Pays-Bas, sont à la lutte pour la 5e place de l'indice européen. Une lutte féroce puisque celle-ci octroiera au pays la possibilité de voir quatre de ses clubs engagés dans la nouvelle formule de la Ligue des champions (trois directement qualifiés en phase de groupes et un en tour préliminaire), dont la première édition se tiendra en 2024-2025.

Actuellement, la France occupe toujours cette fameuse 5e place (52,331 points) mais les écarts ne cessent de se réduire avec les deux rivaux néerlandais (6e, 50,900) et portugais (7e, 49,049). Depuis le début de l'exercice 2022-2023, les représentants de la Ligue 1 sont derrière au coefficient (3,750 contre 4,500 pour les Pays-Bas et 5,333 au Portugal). Une manière de réaffirmer que, oui, cette semaine européenne est importante pour le football français.

Pour rappel, voici les modalités de calcul de l'indice UEFA :

- une victoire lors des phases de groupes rapporte deux points, un nul un point, que ce soit en Ligue des champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conference.

- terminer à la première place de son groupe en Ligue Europa rapporte quatre points, deux si l'on termine à la deuxième place.

- terminer à la première place de son groupe en Ligue Europa Conference rapporte deux points, un si l'on termine deuxième.

- une participation aux 8es de finale de C1 rapporte quatre points. Ensuite, un point est rapporté pour chaque tour passé au-delà des 8es de finale en C1 et en C3.

- Un point est rapporté pour chaque tour passé au-delà des demi-finales de Ligue Europa Conference.



À la fin de la saison en cours, les points récoltés par les six clubs français engagés dans des compétitions européennes sont ajoutés puis divisés par six (le nombre de clubs). On obtient alors le total de points sur une saison complète. Ce total est ajouté au total des cinq dernières saisons (2018-2019 jusqu'à 2022-2023), ce qui donne le coefficient UEFA.