Ligue Europa: les scénarios qui enverraient le troisième de Ligue 1 directement en Ligue des champions

Le troisième de Ligue 1 peut encore espérer se qualifier directement en phase de groupes de la prochaine Ligue des champions en fonction du vainqueur final de la Ligue Europa. Focus sur les scénarios qui feraient les affaires des clubs français.

Entre l’OM, Lens et Monaco, le sprint final pour la deuxième place de Ligue 1, directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions, promet d’être haletant. Mais, en fonction du résultat de la finale de Ligue Europa, la 38e journée du championnat, programmée le samedi 3 juin, pourrait être un peu moins stressante pour les équipes concernées.

Le mercredi 31 mai, trois jours avant le baisser de rideau sur la Ligue 1, le vainqueur de la C3 pourrait en effet rendre une fière chandelle aux clubs français. Si la formation qui soulève cette Ligue Europa dans un peu plus d’un mois est assurée d’être qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des champions via son championnat, le strapontin reviendrait directement au troisième de la Ligue 1. Alors que la Juventus Turin, l’AS Rome, le FC Séville et le Bayer Leverkusen sont les quatre clubs qualifiés pour les demi-finales de Ligue Europa, la France doit clairement soutenir ses voisins transalpins.

Le programme des demi-finales de Ligue Europa



Match aller (11 mai)

Juventus - Séville

AS Rome - Bayer Leverkusen



Match retour (18 mai)

Séville - Juventus

Bayer Leverkusen - AS Rome

• La Juve et la Roma, les meilleurs chances

C’est un retournement de situation qui change tout. La décision du Collège de garantie du Comité olympique italien de suspendre la pénalité de 15 points infligée à la Juventus pour des transferts douteux fait les affaires de la Ligue 1. Sans ce retrait de 15 points, la Vieille Dame remonte à la troisième place de Serie A et, si sa sanction est effectivement retirée, est très bien partie pour être au rendez-vous de la C1 en septembre. En Italie, les quatre premiers sont directement envoyés en Ligue des champions et, à huit journées de la fin, la Juve dispose de six points d’avance sur l’AC Milan, cinquième, et huit sur l’Inter, sixième.

L’AS Roma est également dans le top 4 de cette Serie A, avec un peu moins de marge sur leurs poursuivants. Les hommes de José Mourinho ont de leur côté trois et cinq points de marge sur les deux clubs Milanais.

• Le Bayer Leverkusen a une chance minime, pas le FC Séville

Le Bayer Leverkusen n’a pas dit son dernier mot pour accéder à la C1 grâce à son championnat, mais les coéquipiers de Moussa Diaby vont devoir finir en boulet de canon. Sixièmes de Bundesliga, les Allemands sont à sept points de la quatrième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, à six journées de la fin.

Si le Bayer Leverkusen part de loin, le FC Séville, de son côté, n’a même plus le bénéfice du doute. En grande difficulté en Liga, les Andalous, qui confirment une nouvelle fois qu’ils savent se sublimer dans une Ligue Europa remportées à quatre reprises en neuf ans (2014, 2015, 2016, 2021), sont treizièmes et n’ont plus aucune chance de se qualifier en Ligue des champions via le championnat.