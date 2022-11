Ligue des champions: quel meilleur tirage pour le PSG en huitième? L'avis de nos consultants

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions aura lieu ce lundi (midi, à suivre sur RMC Sport). Deuxième de sa poule, le PSG ne s'est pas facilité la tâche. Pour Rolland Courbis et Jérôme Rothen, Tottenham serait l'équipe la plus abordable actuellement dans le chapeau 1.

Le PSG connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue des champions ce lundi midi. Après avoir terminé deuxième de son groupe à l'issue d'une situation inédite, avec le septième point de règlement qui a permis au Benfica Lisbonne de passer à la première place, le club parisien pourrait retrouver au prochain tour des grandes écuries comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City.

Naples, le FC Porto, Tottenham et Chelsea sont les autres adversaires potentiels du PSG pour les huitièmes de finale. "Je prendrais Tottenham à choisir et en plus je trouverais ça marrant parce que ça permettrait aux Parisiens de dire que c’est grâce à l’OM qu’ils ont eu ce tirage intéressant. Rencontrer Tottenham en ayant fini second, ça serait une très bonne chose", a estimé Rolland Courbis, consultant pour RMC.

"Tottenham et Porto arrivent en retrait par rapport à d'autres"

Les Spurs se sont qualifiés à l'issue de la dernière journée grâce à une victoire contre l'OM, récupérant la première place avec un dernier but dans le temps additionnel. "Tottenham est l'équipe qui dégage le moins de force dans le chapeau numéro 1 aujourd'hui mais il est encore trop tôt pour juger une équipe, a noté de son côté Jérôme Rothen. On peut se dire que Porto peut être un bon tirage mais on a vu le Benfica poser des problèmes au PSG, même si Tottenham et Porto arrivent en retrait par rapport à d'autres."

"Tous ceux qui sont dans ce chapeau 1 doivent se poser des questions sur le PSG", estime Emmanuel Petit

Sorti dès les huitièmes de finale l'an passé par le Real Madrid, le PSG est le seul club des cinq grands championnats à être invaincu en ce début de saison. "J’entends qu’il faut absolument avoir la première place mais ce n’est pas une garantie non plus, rappelle Emmanuel Petit. Après quand on regarde le chapeau 1, il y a des grands clubs, et certains qu’il faut éviter en huitième de finale. Mais je pense que tous ceux qui sont dans ce chapeau 1 doivent se poser des questions sur le PSG. J’entends les critiques, tous les problèmes des Parisiens, malgré tout ils restent invaincus, donc honnêtement ça me va."

"Il faut voir les choses avec optimisme, vous pensez que le Bayern ou City vont être contents de rencontrer Mbappé, Neymar Messi? Non ça va dans les deux sens, appuie Rolland Courbis. Si on est pessimistes, c’est sûr qu’on se dit que c’est catastrophique, mais c’est catastrophique aussi pour l’adversaire du PSG."

Pour Jérôme Rothen, le PSG va devoir également tirer les leçons de cette deuxième place et éléver son niveau de jeu. "Qui que ce soit dans ce tirage, le PSG va être confronté à des équipes qui mettent du rythme. Ce genre d'équipe, le PSG n'en a pas joué beaucoup depuis le début de saison ou alors a été mis en difficulté quand ç'a été le cas, a résumé l'ancien joueur parisien. Il faudra une progression."

Vainqueur de Lorient (2-1) ce dimanche, le PSG n'a plus qu'un match à disputer avant la coupure imposée par la Coupe du monde, dimanche prochain au Parc des Princes face à Auxerre. Après le Mondial, objectif de nombreux internationaux du vestiaire parisien, il sera temps de se pencher vers les huitièmes de finale de Ligue des champions, avec l'objectif de repasser a minima ce cap.