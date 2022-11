Lorient-PSG: "Son erreur fait partie du jeu", Le Bris n’accable pas Mvogo et craint pour son genou

Lorient s’est incliné face au PSG, ce dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1 (1-2). Un revers précipité par la bourde d’Yvon Mvogo en début de match. Le gardien suisse a permis à Neymar d’ouvrir le score, en se blessant sur l’action. Une erreur accueillie avec indulgence par son coach Régis Le Bris.

Lorient régale quasiment à chaque sortie cette saison. Portés par l’envie de produire un football de qualité, les Merlus prennent le temps de construire en partant de derrière, en toute circonstance. Quitte à se mettre parfois en difficulté. Et même se faire punir. C’est ce qui leur est arrivé face au PSG, ce dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1 (1-2). Après dix minutes de jeu, Yvon Mvogo a voulu relancer court sur Bonke Innoncent, qui lui a remis le ballon en une touche, malgré le pressing des attaquants Parisiens.

Après une petite tergiversation, le gardien lorientais a tenté de dégager mais il s’est fait contrer par Neymar. Hugo Ekitiké a hérité du ballon et l’a immédiatement remis au n°10 brésilien, qui a effectué une feinte de frappe avant de marquer à bout portant. Un moment difficile pour Mvogo, qui s’est blessé sur l’action en percutant Innoncent. "Il a subi un traumatisme au genou droit, a précisé son coach Régis Le Bris après la rencontre. Des examens seront réalisés en début de semaine. Le diagnostic n’est pas posé à ce stade, donc je ne peux pas me prononcer."

"Il est très important dans la construction"

Le gardien de 28 ans (4 sélections) postule pour une place dans le groupe de l’équipe de Suisse à la Coupe du monde 2022. Sa sortie prématurée laisse planer un doute à deux semaines du début de la compétition au Qatar. "Il y a forcément un peu d’inquiétude lorsqu’on subit un choc sur le genou et qu’il y a une telle proximité avec un événement de ce type. Mais c’est un peu tôt pour se prononcer pour le moment", a confié Le Bris.

Concernant la bourde de son portier, né à Yaoundé (Cameroun) et arrivé l'été dernier en provenance de Leipzig, l’entraîneur des Merlus se montre compréhensif: "Je n’oublie pas qu’il est très important dans la construction de notre jeu, par rapport à l’assurance qu’il apporte à l’équipe et les arrêts qu’il est capable de réaliser, à des moments où on est pris en déséquilibre. Son erreur aujourd’hui fait seulement partie du jeu. Il en a commis très peu depuis le début de saison. Nos adversaires en commettent aussi. Je ne lui en tiens pas du tout rigueur. L’équipe non plus. Après, il faut capitaliser dessus, c’est une évidence. Il faut réussir à trouver la zone où la prise de risque est trop élevée et où il faut avoir ces mesures d’urgence pour sortir les ballons. Il l’avait plutôt bien fait depuis le début de saison, ce sont des choses qui arrivent".