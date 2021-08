Ligue des champions: Quels adversaires pour le PSG et Lille ?

En attendant de connaître les trois derniers participants à la Ligue des champions, dont pourrait faire figure l’AS Monaco, le PSG et le LOSC savent déjà à quoi ils peuvent s’attendre en poules, alors que le tirage au sort aura lieu ce jeudi.

À la veille du tirage au sort, les chapeaux de Ligue des champions sont presque au complet. En attendant l’AS Monaco, peut-être, le PSG et Lille connaissent déjà l’identité de la plupart des équipes qu’ils pourraient rencontrer. Et les deux équipes pourraient avoir à se frotter à du lourd dès l’entame de la compétition.

Champion de France en titre, Lille a hérité du premier chapeau malgré son faible coefficient UEFA (17,000 points), mais cela ne garantira pas un tirage facile. Des équipes comme le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester United ou Liverpool sont en effet positionnées dans le chapeau 2 et même le Borussia Dortmund ou le FC Séville s’annoncent redoutables pour les Dogues, en difficulté en ce début de saison.

Paris avec Manchester City ou le Bayern?

Placé dans le chapeau 2 en raison du titre de champion de France qui lui a échappé, et malgré le 7e coefficient UEFA de la compétition (97,000 points), le PSG pourrait avoir à se frotter à un gros morceau en poule, comme Manchester City, Chelsea ou le Bayern Munich. Mais paradoxalement, les titres de l’Inter Milan en Italie, du Sporting au Portugal, de l’Atlético de Madrid en Espagne et de Villarreal en Ligue Europa ont de quoi offrir des adversaires largement à sa portée dans le premier chapeau.

Les Parisiens, devenus favoris de la compétition après leur mercato XXL, devront se méfier tout comme le LOSC des équipes du chapeau 3: Porto, l’Ajax, Leizpig, Benfica, l’Atalanta et le Zenit en attendant peut-être le Chakhtior et Salzbourg, et alors que le Besiktas et le Dynamo Kiev doivent patienter jusqu’à la fin des barrages pour connaître leur chapeau définitif.

L'AS Monaco pas mieux que dans le chapeau 4

Dans le dernier pot, l’ogre sera à n’en pas douter l’AC Milan, puisque Bruges, les Young Boys, Malmö et Wolfsburg paraissent bien plus accessibles. Le Dinamo Zagreb, le Sheriff et Brondby pourront aussi se retrouver dans ce dernier chapeau en cas de qualification. Ce qui sera aussi le cas de l’AS Monaco, s’il parvient à refaire son retard sur le Chakhtior Donetsk (défaite 1-0 à l’aller) ce mercredi soir en Ukraine, à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

En raison de la qualification de Benfica au détriment du PSV, les Monégasques ne peuvent plus espérer le chapeau 3 et devront donc, en cas de qualification en phase de groupe, se frotter à des formations supérieures sur le papier supérieures. Par exemple, les hommes de Kovac pourraient tomber sur Manchester City, le Real Madrid et l’Ajax… Au mieux, ils feront face au Sporting, au FC Séville et à Salzbourg.

Les chapeaux avant la fin des barrages:

Chapeau 1: Chelsea, Villlarreal, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, Lille, Sporting

Chapeau 2: Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Séville, Dortmund

Chapeau 3: Porto, Ajax, Leipzig, Benfica, Atalanta, Zenit, Besiktas?, Dynamo Kiev?

Chapeau 4: Bruges, Young Boys, AC Milan, Malmö, Wolfsburg, Besiktas?, Dynamo Kiev?

Les barrages restants à jouer:

Chakhtior Donestsk-Monaco (1-0 à l’aller)

Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3)

Brondby-Salzbourg (1-2)