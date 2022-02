Ligue des champions: Ramos devrait être forfait pour le choc PSG-Real

Touché au mollet droit, Sergio Ramos risque de manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, le 15 février (sur RMC Sport). Même s'il donne son maximum pour pouvoir être de retour le plus vite possible.

Ce serait un coup dur pour le PSG. Et un crève-cœur pour lui. Touché au mollet droit (lésion musculaire bas grade), Sergio Ramos devrait être forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février sur RMC Sport).

Il y a un certain pessimisme chez ses proches, à moins de deux semaines de cette affiche programmée au Parc des Princes contre son ancien club. Mais le défenseur espagnol (35 ans) continue de donner son maximum pour pouvoir être de retour le plus tôt possible, et dans le meilleur état possible.

Cinq matchs joués cette saison

Arrivé en France l’été dernier après avoir été laissé libre par le Real Madrid, Ramos n’a disputé que cinq matchs cette saison toutes compétitions confondues : quatre de Ligue 1 et un en Coupe de France. Gêné par des pépins physiques, il avait dû attendre le 28 novembre pour faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, à l’occasion d’un déplacement à Saint-Etienne (3-1) en championnat.

Sa prestation aboutie face à Reims (4-0) le 23 janvier, ponctuée d'un premier but avec le club de la capitale, avait redonné espoir aux supporters parisiens et relancé l'idée d'une concurrence à venir avec Presnel Kimpembe. En cas de forfait de l'Espagnol pour le choc face au Real, Mauricio Pochettino s'appuiera sans doute sur sa charnière centrale habituelle composée de Marquinhos et Kimpembe.

Le match retour aura lieu au Santiago-Bernabeu le 9 mars.