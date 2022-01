PSG: inquiétude pour Sergio Ramos, à nouveau blessé au mollet

A la veille de la réception de Nice en 8e de finale de la Coupe de France, le PSG a annoncé que Sergio Ramos souffrait d'une "lésion musculaire bas grade du mollet droit". La durée de son indisponibilité n'a pas été indiquée.

Nouvelle tuile pour Sergio Ramos. Pas épargné par les pépins physiques depuis son arrivée au PSG l'été dernier, le défenseur espagnol a rechuté et est forfait pour le 8e de finale de Coupe de France face à Nice, prévu ce lundi soir au Parc des Princes.

L'ancien capitaine du Real Madrid souffre d'une "lésion musculaire bas grade du mollet droit survenue jeudi", a annoncé le PSG. La situation sera réévaluée en milieu de semaine. "Quand il y a une blessure, c'est toujours important de suivre l'évolution. On ne connait pas sa durée d'indisponibilité", a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse ce dimanche. Sans en dire beaucoup plus alors que le PSG doit affronter le Real Madrid le 15 février en huitième de finale aller de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport).

5 matchs avec le PSG

Depuis son arrivée lors du mercato estival, l'international espagnol n'a disputé que cinq matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs parisiennes (quatre en Ligue 1, un en Coupe de France), dont deux en intégralité. Face à Reims le 23 janvier dernier (4-0), il avait ouvert son compteur avec le club de la capitale en inscrivant le deuxième but. Gêné par son mollet, Sergio Ramos avait rechuté après la victoire à Saint-Etienne, le 28 novembre dernier.

Le défenseur espagnol n'est pas le seul absent pour le match face à Nice. Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar et Georginio Wijnaldum. Le Brésilien, dans les suites de son entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme. De son côté, le Néerlandais continue son programme individuel pour une reprise avec le groupe en fin de semaine après son entorse de la cheville gauche.