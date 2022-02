Real Madrid: Benzema préservé en Coupe du Roi à deux semaines du choc face au PSG

Carlo Ancelotti n'a pas convoqué Karim Benzema pour le quart de finale de Coupe du Roi ce jeudi face à l'Athletic Bilbao. Le technicien italien laisse au repos l'attaquant, qui est préservé à treize jours du huitième aller de Ligue des champions face au PSG.

A l'approche du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, programmé le 15 février au Parc des Princes (à suivre sur RMC Sport), Karim Benzema n'est pas du groupe de Carlo Ancelotti pour le quart de finale de Coupe du Roi. Le technicien italien a convoqué 22 joueurs pour défier l'Athletic Bilbao ce jeudi (21h30), où l'attaquant français est le principal absent.

Ancelotti ne veut prendre aucun risque

Pour rappel, Karim Benzema est sorti sur blessure lors du match de Liga face à Elche le 23 janvier dernier. Mais les examens s'étaient montrés rassurants, ne remettant pas en cause sa présence pour le choc européen face au PSG. Le Real Madrid n'a plus joué depuis cette rencontre de championnat, qui a vu une alerte à l'ischio pour "KB9".

En 28 apparitions depuis le début de saison, Karim Benzema a inscrit 24 buts et délivré 9 passes décisives (toutes compétitions confondues). "Il a un bon feeling, mais on ne va pas prendre de risque, ce n'est pas une finale de Ligue des champions", a justifié Ancelotti sur l'absence de Benzema.

Marcelo (suspendu), Ferland Mendy et Mariano Diaz (blessés) sont les autres absents du Real pour ce déplacement à Bilbao. La "Maison blanche" comptera néanmoins sur le retour de plusieurs internationaux, à l'image de Vinicius Jr et Rodrygo. Les Madrilènes restent sur une bonne première partie de saison puisque Benzema et ses coéquipiers sont en tête de Liga après 22 journées, avec 5 points d'avance sur le FC Séville.