Ligue des champions: razzia sur les places pour LOSC-Chelsea

La billetterie pour l'affiche des 8emes de finale de Ligue des champions entre Lille et Chelsea s'ouvrait au grand public ce mardi, et elle a eu un grand succès. Plus aucune place n'est disponible sur le site actuellement.

Pierre-Mauroy à guichets fermés contre Chelsea ? La billetterie pour le 8e de finale de Ligue des champions entre le LOSC et Chelsea, qui aura lieu le mercredi 16 mars à 21h, ouvrait au grand public ce mardi midi. Elle l'était depuis mercredi pour les abonnés.

Plus aucune place à 16h

A l’occasion de cette rencontre historique face aux champions en titre de la compétition, les supporters et amateurs des Dogues se sont précipités sur le site du club, qui a dû mettre en place une très longue file d'attente électronique avant d'accéder aux précieux sésames. Les prix des billets allaient de 45€ en corner à 200€ en carré or, sans réduction. A la mi-journée, il fallait énormément de temps pour se connecter au site du LOSC, qui était surchargé. A 16h, il n'y avait plus aucune place disponible. Les places sont parties en un rien de temps.

A tel point que si l'on veut se rendre sur le lien de la billetterie du match, le site du LOSC affiche un message indiquant que la phase de commercialisation est terminée. Il faut désormais s'inscrire pour recevoir un mail concernant une potentielle réouverture de la billetterie.

Après une priorité aux abonnés mercredi et aux détenteurs du pack UEFA lundi, c’était au tour des autres supporters du LOSC ou passionnés de football d'obtenir leurs places.

La billetterie est désormais provisoirement fermée, 40.000 billets ont été réservés, annonce le club.

"Une magnifique affiche offerte à nos supporters"

A l'annonce du tirage, l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec s'était montré très enthousiaste de pouvoir vivre une telle rencontre avec les supporters à Pierre-Mauroy : "C'est un très gros défi et une magnifique affiche offerte à nos supporters. Quand on voit déjà hier contre Lyon, 40 000 supporters avec le toit fermé, c'était magnifique. Le sport est fait d'exploits, dans toute l'histoire du sport."

Le président Olivier Létang avait tenu à adresser un mot directement aux supporters via le site du club : "J'aimerais dire aux supporters que ce sera une affiche fantastique que nous sommes ravis de partager avec eux, face au dernier vainqueur de la Ligue des champions. Une chose est sûre, on vendra chèrement notre peau et on fera tout pour passer."