Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Porto-Chelsea

Le FC Porto va affronter Chelsea, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h). Un match délocalisé à Séville en raison de la pandémie, que les Dragons abordent avec ambition. Même si les Blues de Thomas Tuchel partent légèrement favoris. Un match à suivre en exclusivité sur RMC Sport 2.

Ils ont créé la sensation des 8es de finale. Au terme d’une double confrontation très disputée, les joueurs de Porto ont sorti la Juventus de Cristiano Ronaldo de la Ligue des champions. De quoi leur donner une certaine confiance à l’heure d’aborder leur quart de finale face à Chelsea. Le match aller aura lieu ce mercredi à 21h et sera diffusé en exclusivité sr RMC Sport 2. Une rencontre à vivre également dans le Multizone sur RMC Live 3. Mais ce match n'aura pas lieu au Dragao, le grand stade du FC Porto. En raison des restrictions sanitaires en vigueur au Portugal, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la rencontre a été délocalisée en Andalousie. Au stade Ramon Sanchez Pizjuan, l’antre habituelle du FC Séville.

C’est là que les partenaires de Pepe, actuellement 2es de leur championnat (distancés par le Sporting Portugal), vont tenter de confirmer leur belle performance face à la Vieille Dame. "La confrontation avec la Juventus, c’est déjà du passé, balaye le capitaine de Porto. Nous devons afficher beaucoup de passion, d’humilité et d’esprit d’équipe. On se sent bien. On attend ce match avec impatience. Rien n’est écrit dans le football, mais j’espère que nous répondrons aux attentes de nos supporters. Nous respectons Chelsea, ce sera difficile, mais nous voulons gagner."

"Nous pouvons vaincre Porto", assure Tuchel

De quoi s’attendre à une opposition musclée dans le sud de l’Espagne. Après avoir éliminé l’Atlético de Madrid au tour précédent, Chelsea arrive aussi avec des certitudes. Même si la défaite surprise face à West Bromwich Albion, samedi en Premier League (2-5), a fait un naître un petit doute. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel fin janvier, les Blues, 5es de leur championnat, apparaissent globalement plus solides. A eux de le démontrer.

"J’ai le sentiment que nous pouvons vaincre Porto, assure l'ancien coach du PSG. Ce sera un match compliqué. C’est une équipe expérimentée dans cette compétition, régulièrement championne du Portugal. Elle a un certain état d’esprit. Mais nous sommes assez forts. Nous croyons en nous pour passer ce tour." Rendez-vous sur RMC Sport 2 donc pour suivre la première manche de ce choc. Coup d’envoi 21h.