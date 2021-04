Porto-Chelsea: Tuchel confirme un incident "sérieux" entre Kepa et Rüdiger

Avant le déplacement de Chelsea sur le terrain de Porto (mercredi à 21h, surRMC Sport 2), en Ligue des champions, Thomas Tuchel est revenu sur l’altercation entre Rüdiger et Kepa, survenue dimanche dernier, à l'entraînement. S’il n’a pas souhaité minimiser l’incident, le coach des Blues a aussi précisé que le conflit était réglé.

Après quatorze matches sans la moindre défaite, Thomas Tuchel a connu un premier faux-pas depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, samedi, en Premier League. Un revers très lourd (5-2), qui plus est concédé face au 19e du championnat West Bromwich Albion, qui a eu pour conséquence de crisper le vestiaire. La séance d’entraînement du lendemain, dimanche, était extrêmement tendue. Un incident a en effet éclaté entre deux joueurs. Antonio Rüdiger a carrément été exclu de la séance après en être venu aux mains avec son gardien, Kepa Arrizabalaga.

Tuchel: "C'était fort et courageux de sa part"

"Ça a chauffé entre Toni et Kepa, a raconté Thomas Tuchel ce mardi, en conférence de presse, confirmant ainsi l’information donnée par le Daily Telegraph. Nous avons immédiatement calmé la situation. Nous avons été obligés d’intervenir, c'était sérieux." Les deux joueurs ont été séparés par leurs coéquipiers. Et si Thomas Tuchel regrette cet épisode peu glorieux, il tenait aussi à saluer le retour au calme et la manière avec laquelle ils sont enfin parvenus à apaiser la situation entre eux.

"La réaction n'était pas bonne. Mais la façon dont les gars ont géré la situation, en particulier Toni et Kepa, était incroyable et a montré le respect qu'ils ont les uns pour les autres." "Ils ont réglé le problème immédiatement après l'entraînement de manière très honnête, humble et très directe", a-t-il ajouté, indiquant qu’aucun de ces deux joueurs ne serait puni. "Cela m'a montré qu'ils ont un très bon caractère. Toni a réglé le problème directement, c'était fort et courageux de sa part", a-t-il justifié.

"Le lendemain, il n'y avait plus rien", a même assuré Thomas Tuchel. Kepa et Rüdiger sont restés sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre face aux Baggies le week-end dernier. Les Blues de Chelsea se rendent sur le terrain du FC Porto mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le match sera diffusé en exclusivité sur RMC Sport 2.