Ligue des champions: Porto-Chelsea se jouera finalement à Séville

L’UEFA a décidé de programmer le quart de finale aller et retour de Ligue des champions entre Porto et Chelsea au stade Ramon Sanchez Pizjuan. En raison de la situation sanitaire au Portugal. Les deux équipes s’affronteront dans l’antre du FC Séville le 7 puis le 13 avril (sur RMC Sport).

Il va falloir s’y habituer. La pandémie de Covid-19 bouleverse les plans du football européen depuis de longs mois. Et ce n’est sans doute pas fini. La Ligue des champions n’est pas épargnée par cette crise. Plusieurs affiches des 8es de finale ont été délocalisées afin de faire face aux restrictions gouvernementales mises en place aux quatre coins du Vieux Continent. Liverpool et Leipzig ont dû se déplacer à Budapest (Hongrie). L’Atlético de Madrid et Chelsea se sont affrontés à Bucarest (Roumanie).

Et les Blues vont à nouveau devoir changer destination pour leur quart de finale aller et retour. Avec un voyage raccourci cette fois. Les joueurs de Thomas Tuchel ont rendez-vous dans le sud de l’Espagne pour affronter le FC Porto, le 7 avril puis le 13 avril (sur RMC Sport). Prévue au Dragao, la rencontre a été déplacée au stade Ramon Sanchez Pizjuan, l’antre du FC Séville. Une décision motivée par la situation sanitaire au Portugal. L’UEFA a officiellement confirmé ce changement de lieu.

Chelsea a marqué les esprits en sortant l’Atlético

Après avoir éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo au tour précédent, Porto espère retrouver le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis dix-sept ans. Mais en face, Chelsea s’annonce comme un adversaire très coriace. Pour leur premier quart de finale depuis 2014, les partenaires de N’Golo Kanté s’avancent même comme les favoris de cette opposition.

Leurs deux victoires face à l’Atlético de Madrid en 8es (0-1, 2-0) ont marqué les esprits. Avec notamment une magnifique retournée acrobatique d’Olivier Giroud à l’aller. Reste à le confirmer lors d’une double confrontation qui se conclura le 13 avril. Le vainqueur retrouvera le Real Madrid ou Liverpool pour une place en finale.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir tous les quarts de finale de la Ligue des champions