Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Salzbourg-Lille

Lille se déplace sur le terrain du Red Bull Salzbourg, ce mercredi soir (21h) avec l'objectif de confirmer sa belle prestation face à Wolfsburg (0-0) et d'engranger des points.

Lille retrouve la Ligue des champions avec une confiance retrouvée. Les hommes de Jocelyn Gourvennec viennent d'enchaîner deux victoires en Ligue 1 face à Reims (2-1) et à Strasbourg (1-2) après deux revers consécutifs (contre Lorient et Lens). Ils se déplacent en Autriche ce mercredi pour y affronter le Red Bull Salzbourg (21h), deux semaines après leur entrée en lice contre Wolfsburg (0-0).

La rencontre sera diffusée en direct sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Eric Di Meco. Vous pourrez retrouver les indiscrétions d'avant-match, les compositions d'équipe et les informations dans l'émission Champions Zone. Après le coup de finale, les interviews et les analyses seront aussi dans "Champions Zone l'après-match". La rencontre sera aussi retransmise sur Canal+ et sera à suivre en direct sur RMC et sur notre site.

Lors de son premier match contre les Allemands, le LOSC a cru tenir la victoire avec un but de Jonathan David, finalement annulé pour un ballon sorti en touche dans la construction de l'action. Il est désormais temps d'engranger.

"On veut continuer, l'équipe a faim parce qu'on a plus de régularité et il faut le confirmer à chaque match, a déclaré Jocelyn Gourvennec, mardi en conférence de presse. L'objectif, c'est de continuer à être équilibré, à jouer en équipe, à être ensemble. On sait qu'on ne peut pas se relâcher, le groupe a eu de meilleures sensations ces deux dernières semaines, y compris contre Wolfsburg. Je pense que les joueurs ont pris conscience de ce qu'on doit faire de manière régulière: être plus constant, plus dur, plus fort collectivement."