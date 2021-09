PSG-Manchester City: la déclaration fataliste de Guardiola sur Messi

Après avoir vu Manchester City s'incliner 2-0 contre le PSG en Ligue des champions avec un joli deuxième but signé Lionel Messi, Pep Guardiola a estimé qu'il était tout bonnement "impossible" de contrer le génie argentin sur toute la durée d'un match.

Sept buts en cinq matchs. Tel est le nouveau bilan de Lionel Messi face à Pep Guardiola, après cette frappe de génie qui a permis mardi soir au Paris Saint-Germain de s'imposer 2-0 contre Manchester City en Ligue des champions. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur espagnol s'est montré quelque peu fataliste face à la dure réalité imposée par l'Argentin.

"Nous avons d'abord géré le PSG, mais nous savons qu'il est impossible de contrôler Leo pendant 90 minutes", a commenté Pep Guardiola, selon la retranscription de Sky Sports. "Il n'a pas eu beaucoup de ballons - bien sûr, il revenait de blessure, il avait besoin d'un peu de rythme - mais nous savons très bien que lorsqu'il peut courir et s'approcher du ballon, il est inarrêtable", a-t-il ajouté.

"Je lui souhaite le meilleur"

"Ce que nous avons fait, c'est minimiser autant que possible ce genre de possibilité et créer les occasions que nous pouvions créer", a aussi dit Pep Guardiola, qui a tout de même assuré être "satisfait" de la qualité du jeu proposée par ses joueurs.

Pour conclure sur Lionel Messi, Pep Guardiola a déclaré: "Je lui souhaite le meilleur. S'il est heureux et profite de cette période à Paris, je serai heureux".

Avant cette rencontre, Messi avait donc marqué six fois en quatre matchs face à son ancien coach. Un bilan auquel il faut également ajouter deux passes décisives et un penalty obtenu. Et quand les deux hommes travaillaient ensemble, entre 2008 et 2012, leur collaboration a abouti à 211 buts et 92 passes décisives en 219 matchs.