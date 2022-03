Lille-Chelsea: "Si le match devient irrationnel, on a nos chances", clame Gourvennec

Jocelyn Gourvennec s'est confié devant les caméras de RMC Sport 1, à l'approche du coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Losc et Chelsea. L'entraîneur lillois espère que ses joueurs parviendront à emballer la rencontre, afin de rattraper le retard de deux buts concédés à Stamford Bridge.

"Ça peut être une grande soirée. Il va falloir jouer le match intelligemment", a d'emblée déclaré Jocelyn Gourvennec au micro de RMC Sport 1, à moins d'une heure du coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Losc et Chelsea (mercredi 21h).

"Il faudra qu'on soit à la fois pragmatiques, bons défensivement et qu'on arrive à mettre un grain de folie dans ce match. C'est un peu ce qu'il nous avait manqué à l'aller: un grain de folie pour que le match bascule pour nous. Si le match devient irrationnel, on a nos chances", a estimé l'entraîneur lillois, battu 2-0 à Londres au match aller.

"Une intensité de dingue"

"Bien sûr que ça se joue dans les têtes, a-t-il ajouté. Il faut être très déterminé, très appliqué et il faut réussir à emballer le match. On aura le public avec nous. En face, il y a une équipe très forte. À nous de leur faire comprendre que le match peut ne pas sentir bon pour eux. C'est ce qu'on doit réussir à faire. Ça passe par beaucoup d'engagement mental et par le jeu. On va travailler pour faire un match fort d'entrée. Un match où il faut qu'on leur impose notre tempo, beaucoup d'engagement. C'est la Ligue des champions, il y a une intensité de dingue. Il faut qu'on arrive à marquer. Toutes les situations de coups de pied arrêtés seront des occasions de but. Il faut l'avoir en tête".

Malgré cet enthousiasme du coach et de ses joueurs, le scénario d'un renversement de situation ne suscite que peu d'espoirs autour du club. "Ça nous pique toujours, mais il y a une forme de logique, admet Gourvennec. Chelsea est champion d'Europe, champion du monde. Mais quand on doute de vous, c'est dans ces moments qu'on va chercher le maximum, qu'on repousse les limites".