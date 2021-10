Ligue 1: la rechute de Lille à Clermont avant son choc européen contre Séville

Lors de la 10e journée de Ligue 1 ce samedi, le LOSC a déçu et s'est montré peu inspiré offensivement, battu par le promu Clermont (1-0). L'équipe de Jocelyn Gourvennec connaît un coup d'arrêt après trois succès de rang, avant d'affronter Séville en Ligue des champions.

La série s'arrête pour le LOSC. Le champion en titre restait sur trois victoires de rang en championnat mais est tombé ce samedi, en déplacement à Clermont (1-0), lors de la 10e journée. Si les Dogues étaient invaincus sur leurs 10 dernières confrontations face à des promus, les Clermontois n'avaient plus gagné, eux, depuis le 15 août dernier.

Les joueurs de Pascal Gastien retrouvent donc le sourire, grâce à Vital N'Simba, qui a inscrit son premier but de la saison. Le latéral gauche congolais a bien suivi l'action (32e) pour reprendre de volée et piéger Ivo Grbić. Jodel Dossou avait fait la différence auparavant sur son côté droit avant d'adresser un centre, mal repoussé par Benjamin André. Ce qui a profité à N'Simba, appliquant les consignes de son entraîneur, qui lui demande d'accompagner plus souvent les offensives.

Clermont s'était déjà offert la première action dangereuse de la rencontre grâce à une frappe lointaine de Johan Gastien (19e), repoussée par Grbic. Lille ne s'est pas vraiment procuré des occasions très franches en première période, à l'exception d'une reprise de Xeka (34e). Et l'arbitrage vidéo n'a pas accordé de penalty (37e) pour une faute supposée sur Renato Sanches (37e). Clermont menait au final assez logiquement à la pause, avec même l'opportunité pour Dossou (45+2e) de réaliser le break mais la tentative a manqué de peu le cadre.

Les Dogues peu inspirés

Les Lillois ont encore réclamé un penalty en seconde période (54e), avec une prise de balle litigieuse de Nsimba, mais la position de son bras a été jugée régulière. En l'absence notamment de Burak Yilmaz, suspendu tout comme Reinildo, mais aussi Sven Botman, blessé, le LOSC a connu des difficultés, principalement offensives.

Peu inspirés devant, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont peiné pour cadrer. Le technicien espérait, pour la première fois de sa carrière, enchaîner une quatrième victoire de rang en Ligue 1 mais ses joueurs ont été maladroits, à l'image de Jonathan Ikoné (70e), qui a totalement glissé sur sa tentative. Il a fallu attendre une reprise de José Fonte (81e) pour voir le deuxième tir cadré de la partie pour les Dogues. Mais Arthur Desmas se trouvait bien sur la trajectoire.

Sans forcément non plus être très dangereux en seconde période, Clermont a réussi à gérer son avance et à faire déjouer son adversaire. Le club auvergnat remonte provisoirement à la 11e place du classement, avec 13 unités contre 14 pour le LOSC. Pour les Lillois, il faudra rapidement tourner la page avec la réception mercredi du FC Séville, en Ligue des champions, avant d'enchaîner samedi prochain en accueillant Brest. Clermont se déplacera le même jour à Nantes.

>>> ne ratez pas les matchs de Lille en ligue des champions : abonnez-vous à RMC Sport