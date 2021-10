Lille-Séville: "On méritait de gagner", regrette Lopetegui

Julen Lopetegui, entraîneur du FC Séville, espérait mieux que le match nul sur le terrain de Lille (0-0), mercredi en Ligue des champions. Son équipe, dominatrice, n’a pas réussi à forcer le verrou nordiste.

Le FC Séville a dominé, s’est créé des occasions mais a quitté Lille (0-0) avec un seul point, mercredi lors de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Un résultat frustrant pour Julen Lopetegui qui espérait mieux au stade Puerre-Mauroy.

"On s'est créé beaucoup d'occasions"

"Ce résultat est décevant car on méritait de gagner sur la pelouse du champion de France, a-t-il regretté à l’issue de la rencontre. On a fait un très bon match, surtout en première période où on s'est créé beaucoup d'occasions. On a très bien défendu face à une équipe très talentueuse en attaque et qui se procure beaucoup d'occasions. Mais on n'a pas été capable de matérialiser notre domination et quand tu ne marques pas, tu es en danger face à une équipe avec tant de qualités."

"On a fait un très bon travail collectivement pour empêcher le talent de Lille de s'exprimer, poursuit l’entraîneur. Il faudra faire preuve d'un bon état d'esprit et être plus efficace lors du prochain match pour l'emporter. L'équipe doit continuer à travailler et il faudra se battre jusqu'au bout pour se qualifier et atteindre notre objectif dans un groupe très serré."

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports

Les Sévillans enchaînent donc un troisième nul en autant de matchs. Ce qui les place à la deuxième place du groupe G à quatre longueurs de Salzbourg, leader (7 points) et avec un point de plus que le Losc. Les deux équipes vont se retrouver dans deux semaines (2 novembre) au stade Sanchez-Pizjuan (21h, sur RMC Sport).