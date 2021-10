Lille-FC Séville: "On a fait un match plein", estime Gourvennec

Au micro de RMC Sport, Jocelyn Gourvennec s'est montré plutôt satisfait de la performance du LOSC face au FC Séville (0-0), regrettant néanmoins un manque de tranchant dans les vingt derniers mètres.

Lille n’avance pas. Une défaite aurait sérieusement hypothéqué les chances de qualification des Dogues en Ligue des champions, mais les joueurs de Jocelyn Gourvennec ne sont pas plus à l’abri avec ce match nul décevant (0-0) concédé à domicile contre le FC Séville. "On a fait un match plein contre une très, très bonne équipe, qui n’a perdu qu’un match depuis le début de la saison, qui est complète et prend très peu de buts", a retenu Gourvennec au micro de RMC Sport.

>> Ligue des champions: revivez Lille-FC Séville (0-0)

Le coach lillois a toutefois regretté le manque de justesse technique de ses joueurs aux bords de la zone de vérité: "Je trouve que, même si on a une très bonne occasion en première période, on a du mal à être tranchant dans les 20 derniers mètres. La deuxième période est plus équilibrée, je trouve qu’on a mieux fini. On reprend l’ascendant, ils ont très peu de situation. On a manqué de tranchant, pour les exposer et les pousser à la faute."

Les regrets de Lopetegui

Avec deux points en trois matches, le compteur du Losc n’avance pas bien vite, mais celui des Andalous non plus. Et c’est la bonne nouvelle de la soirée, Le FC Séville, avec trois matches nuls consécutifs, ne compte que trois points, soit un de plus que les Dogues. Tout reste ouvert pour la qualification avant un déplacement à quitte ou double à Séville, ce qui peut expliquer en partie la frustration de Julen Lopetegui, l’entraîneur adverse.

"Ce résultat est décevant car on a mérité de gagner sur la pelouse du champion de France, a souligné le technicien espagnol. On a fait un très bon match, surtout en première période où on s'est créé beaucoup d'occasions. On a très bien défendu face à une équipe très talentueuse en attaque et qui se procure beaucoup d'occasions. Mais on n'a pas été capable de matérialiser notre domination et quand tu ne marques pas, tu es en danger face à une équipe avec tant de qualités. On a fait un très bon travail collectivement pour empêcher le talent de Lille de s'exprimer. Il faudra faire preuve d'un bon état d'esprit et être plus efficace lors du prochain match pour l'emporter. L'équipe doit continuer à travailler et il faudra se battre jusqu'au bout pour se qualifier et atteindre notre objectif dans un groupe très serré."