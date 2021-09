Lille-Wolfsbourg: le coup de gueule de Di Meco sur le but refusé au LOSC

Alors que Lille pensait avoir ouvert le score face à Wolfsbourg, ce mardi soir en Ligue des champions (0-0), la VAR est intervenue pour préciser que le ballon était sorti au début de l'action conclue par Jonathan David. Une décision qui n'a pas plu à Éric Di Meco, qui a exprimé son désaccord à la fin de la rencontre.

C'est une décision qui pourrait changer la destinée du LOSC cette saison en Ligue des champions. Si le but de Jonathan David, inscrit à la 48e minute du match entre Lille et Wolfsburg ce mardi soir au stade Pierre-Mauroy, avait finalement été accordé par l'arbitre, le club nordiste occuperait actuellement la première place du groupe G. Il n'en est finalement rien, avec ce match nul concédé à domicile (0-0).

Car la VAR est intervenue pour préciser que le ballon récupéré par Angel Gomes au début de l'action était sorti. Une décision lourde de sens, d'autant que sur toutes les images filmées par la réalisation, aucune ne permet d'affirmer avec certitude que le ballon est entièrement sorti du terrain. Un flou qui a particulièrement déplu à Éric Di Meco, qui commentait la rencontre sur RMC Sport.

Lille-Wolfsbourg: le but refusé à Jonathan David car le ballon est sorti © RMC SPORT

"On ne peut pas enlever ce but aux Lillois"

"Les images qu'on a ne permettent pas de voir si le ballon a dépassé la ligne. Pas avec la perspective, en tout cas. Ce n'est pas parce que la partie du ballon qui touche le sol est en-dehors du terrain, que le ballon est sorti", explique Di Meco. Ce dernier militait ainsi pour avoir une vue d'en haut du ballon, à la manière de la goal-line technology, pour affirmer avec certitude que la partie "aérienne" du ballon était également sortie du terrain.

"Ce qui me gêne, c'est qu'aucune image ne permet de dire si le ballon est réellement sorti ou non. Comment peut-on prendre cette décision-là? Ça ne va pas dans le sens du jeu", analyse Di Meco, avant d'insister: "On ne peut pas enlever le but aux Lillois si on n'a pas l'image qui prouve que le ballon est dehors".

Le juge de touche n'avait pas levé son drapeau

De leur côté, les Lillois ont rapidement éteint l'incendie en conférence de presse. "La VAR fait partie du football, on doit vivre avec. On est déçus de ce manque de réussite, mais la prochaine fois, on espère que ça sera pour nous", a expliqué Amadou Onana, entré en cours de jeu et justement privé d'un penalty en fin de match.

De son côté, Jocelyn Gourvennec a eu du mal à voir avec précision l'action de Jonathan David: "Ça se passe juste devant moi mais il y a une forêt de jambes. Je ne vois pas bien si le ballon est sorti. L'action va au bout et je me dis que la VAR contrôle très bien. S'ils ont refusé le but, c'est qu'ils ont les images. Ça se joue à quelques centimètres, c'est frustrant".

Une frustration partagée par Di Meco, donc. Qui enfonce le clou, en soulignant le rôle de l'arbitre de ligne, qui n'avait pas levé son drapeau au début de l'action: "Il y a un juge de touche qui est à deux mètres de l'action et qui est juste au-dessus du ballon. On ne peut pas lui faire confiance?"