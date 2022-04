Lille-Wolfsburg: un supporter lensois agressé en marge du match témoigne et a toujours des séquelles

Agressé en septembre dernier à l'occasion du match Lille-Wolfsburg, auquel il était invité à assister par un ami, Arnaud Lasserre, supporter de Lens, indique à La Voix du Nord qu'il est "toujours sous traitement".

Arnaud Lasserre n’a conservé aucun souvenir de l’agression, survenue le 14 septembre dernier, en marge du match de Ligue des champions opposant Lille à Wolfsburg, seulement ce qu’on lui en a dit à son réveil. Resté 24 jours de la coma et sorti de l’hôpital le 3 décembre, devenu sourd de l’oreille droite, Arnaud Lasserre s’est confié à La Voix du Nord, où il raconte sa nouvelle vie loin des stades, que sa compagne, encore traumatisée, lui interdit de retrouver pour l’instant.

"Je me suis senti soutenu"

"Je suis toujours sous traitement, explique ce supporter de Lens qui avait accepté la proposition d'un ami d'aller voir ce match de C1 du club rival. Je vais chez le kiné trois fois par semaine. Je dois me faire appareiller parce que je suis sourd de l'oreille droite. Je n'ai plus d'odorat. J'ai un trou à la tempe gauche. Mais ça va." Quand il a recouvré les esprits et une partie de ses capacités, Arnaud Lasserre a constaté l’élan de solidarité qui s’était déployé autour de lui.

"J'ai eu du mal à croire qu'autant de gens se sont mobilisés, témoigne le supporter chez nos confrères. Ce qui m'a fait drôle, c'est de voir les professionnels parler de moi, comme Adil Rami, ou Pascal Cygan, venus à Santes pour un match où il y avait 450 personnes. Tous mes copains d'enfance se sont réunis. Je me suis senti soutenu." Le 9 mars, les six agresseurs présumés ont été interpellés et mis en examen pour violence aggravée en réunion par l’usage d’une arme. Ils ont depuis été placés sous contrôle judiciaire.