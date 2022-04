Liverpool-Benfica: Konaté ouvre encore le score pour les Reds

D'une tête sur corner, mercredi soir, Ibrahima Konaté a permis à Liverpool de mener 1-0 face à Benfica. Le défenseur français avait déjà marqué à l'aller de ce quart de finale de Ligue des champions. Ce but permettait aux Reds de porter le score cumulé à 4-1.

Comme à l'aller. Ibrahima Konaté a encore ouvert le score pour Liverpool face à Benfica, mercredi soir en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Le défenseur central des Reds a marqué de la tête, sur corner, à la 21e minute.

La semaine passée, à Lisbonne, le Français de 22 ans avait fait la différence de la même façon. Il s'agissait alors du premier but de sa carrière avec le club anglais, qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du RB Leipzig.

Égalisation refusée dans la foulée

Ce but de Konaté permettait donc à Liverpool de mener 1-0 dans cette deuxième manche, et de mener 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres. De quoi réduire alors un peu plus le maigre espoir de qualification des Portugais. D'autant qu'un joli but de Darwin Nuñez, d'une balle piquée, leur a été refusé dans la foulée pour une position de hors-jeu (23e). Mais la pression portugaise a été récompensée par Gonçalo Ramos (32e), pour ramener le score cumulé à 4-2. Suffisant pour faire trembler les Reds ?