Liverpool-Benfica: les Reds se qualifient avec un nul spectaculaire

Liverpool et Benfica ont fait nul 3-3, mercredi soir en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Le club anglais, qui s'était imposé 3-1 à l'aller au Portugal, s'est qualifié pour les demi-finales. Il y affrontera Villarreal, tombeur inattendu du Bayern Munich.

Le public d'Anfield s'est régalé. Même s'il a concédé un nul 3-3 dans son quart de finale retour de Ligue des champions, mercredi soir, une semaine après la victoire sur le même score à l'aller, Liverpool s'est malgré tout qualifié pour les demi-finales (6-4 en score cumulé). Mais, au même titre que son adversaire portugais, le club anglais a accompli une très grande prestation. Avec la particularité d'avoir lancé la rencontre avec un onze presque bis.

Il n'y avait aucune erreur sur la feuille de match lorsque l'UEFA a annoncé Fabinho, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Sadio Mané, Mohamed Salah, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold sur le banc de Liverpool. Jürgen Klopp s'est tout simplement passé de la moitié de son équipe type au coup d'envoi. Alors que la Ligue des champions ne cesse de proposer des matchs aux scénarios les plus fous, l'entraîneur allemand a considéré que l'avance obtenue à l'aller lui permettait de faire de la gestion d'effectif.

Ce choix surprenant s'explique aisément par le calendrier très chargé. Trois jours avant, tous les joueurs précédemment cités s'étaient donnés corps et âme face à Manchester City dans la lutte pour le titre de Premier League (2-2). Et ils vont devoir remettre ça samedi, face au même adversaire, à l'occasion de la demi-finale de la FA Cup. Avant ensuite d'accueillir Manchester United en championnat.

Konaté a encore ouvert le score

Mais quand il est question de rotation, tout est relatif pour Liverpool. Désormais remplaçant dans les grands matchs, Roberto Firmino s'est offert un joli doublé (55e, 65e). À la baguette sur le deuxième but du Brésilien, Konstantinos Tsimikas, habituel n°2 au poste de latéral gauche, a aussi été passeur décisif sur l'ouverture du score d'Ibrahima Konaté (21e).

Le défenseur français de 22 ans a encore débloqué la rencontre d'une tête sur corner, comme au match aller, où il avait marqué pour la première fois sous ces couleurs. Ces trois buts sont venus récompenser le jeu offensif et intense déployé tout au long de la rencontre, y compris avant l'entrée de Salah, Fabinho, Thiago et Mané en seconde période.

Benfica a joué avec le hors-jeu

Dépassé en championnat, Benfica sort de cette compétition la tête haute. Les hommes de Nelson Verissimo n'ont pas seulement montré du caractère, comme quand Darwin Nuñez a bien failli égaliser immédiatement après l'ouverture du score. Ils ont aussi su montrer leur capacité remarquable à se montrer dangereux, en dépit de la domination adverse.

À 3-1 dans ce match, soit 6-2 sur l'ensemble des deux rencontres, les Aigles n'ont pas lâché et ont été maîtres dans l'art des contres à la limite du hors-jeu. Ce qui a permis à Roman Yaremchuk (73e) et Darwin Nuñez (82e) d'enflammer la fin de match et de nourrir un petit espoir de remontée fantastique pour arracher une impensable prolongation. Nuñez a d'ailleurs cru arracher la victoire 4-3 à la toute dernière minute. Mais l'arbitre l'a encore éconduit... pour hors-jeu.

Liverpool va jouer sa place en finale avec une double confrontation face à la grande surprise du dernier carré, Villarreal. Le match aller est prévu le 27 avril, à Anfield. Le retour aura lieu le 4 mai, à l'Estadio de la Cerámica.