Liverpool-Inter: battus mais qualifiés, les Reds ont eu très chaud

En dépit d'un but magnifique de Lautaro Martinez et d'une victoire 1-0, mardi soir à Anfield, l'Inter a été éliminée des huitièmes de finale de Ligue des champions par Liverpool. À l'aller, trois semaines auparavant, le club anglais s'était imposé 2-0.

Après dix ans d'absence à ce stade de la compétition, l'Inter sort la tête haute. Malgré sa victoire 1-0 ce mardi soir à Anfield pour le compte des huitièmes de finale retour, le club italien, battu 2-0 à l'aller, a été éliminé de la Ligue des champions par Liverpool. La performance des Nerazzurri est remarquable: les Reds, en prenant en compte le sacre en League Cup, restaient sur 12 victoires d'affilée toutes compétitions confondues.

Un cran en-dessous de la première manche, qui avait été un régal pour les téléspectateurs, ce match n'a pas pour autant été pauvre. Après une tête de Joël Matip (31e) et entre deux poteaux de Mohamed Salah (52e, 76e), Lautaro Martinez a tout relancé avec un but extraordinaire (62e). Profitant d'une mauvaise relance de la défense anglaise, l'attaquant argentin a nettoyé la lucarne droite d'Alisson Becker avec une somptueuse frappe enroulée du pied droit.

Ce but a récompensé l'excellent travail tactique effectué par Simone Inzaghi et ses hommes. La solidité de la défense et du milieu de terrain ont encore posé des problèmes considérables aux Reds, en particulier en première période. Marcelo Brozovic et Arturo Vidal avaient déjà été un poison à Giuseppe-Meazza malgré la défaite. Ils ont cependant eu plus de mal à apporter offensivement.

Alexis Sanchez, l'expulsion très préjudiciable

À 1-0, avec une demi-heure restante pour aller chercher la prolongation, au moins, l'Inter aurait pu emballer ce match. Mais Alexis Sanchez a coupé l'herbe sous le pied de ses coéquipiers. Coupable d'une semelle sur un tacle non maîtrisé à proximité de la surface adverse, l'attaquant chilien a récolté un deuxième carton jaune syonyme d'expulsion dans la foulée de l'ouverture du score (63e).

À 10 contre 11, c'est un deuxième match qui a débuté. Les Reds ont clairement pris les commandes, repris la maîtrise des débats et ont multiplé les assauts sur la cage de Samir Handanovic. Il a fallu un miracle d'Arturo Vidal dans le temps additionnel, face à un tir à bout portant de Luis Diaz, pour que Liverpool termine le match sans marquer.