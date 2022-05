Mercato: Serge Gnabry, une nouvelle piste pour le Real Madrid

Selon Bild, l'absence actuelle de prolongation de contrat de Serge Gnabry pourrait obliger le Bayern Munich à vendre son ailier cet été, sous peine qu'il parte libre la saison suivante. Le Real Madrid et Arsenal sont intéressés.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG oblige le Real Madrid à réfléchir à d'autres pistes. Et le budget prévu pour accueillir l'attaquant français devrait offrir une plus grande marge de manœuvre pour concrétiser d'autres dossiers. Selon Bild, le club madrilène s'est positionné sur Serge Gnabry depuis plusieurs semaines, en fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich. Et pourrait désormais passer à l'action.

L'ailier droit renforcerait un secteur où la "Casa Blanca" n'est pas le mieux pourvu entre Rodrygo, Marco Asensio voire Federico Valverde. Selon le média allemand, Serge Gnabry pourrait rejeter la dernière proposition de prolongation du club bavarois. Deux options s'offriraient alors au Real Madrid: continuer dans sa politique de recrutement de joueurs libres, à l'image de David Alaba déjà récupéré ainsi en provenance du Bayern Munich, ou proposer une indemnité de transfert pour le recruter cet été. A un prix forcément plus attractif.

Arsenal aimerait le récupérer

Si le Bayern Munich a déjà renouvelé Kingsley Coman, Manuel Neuer ou Thomas Müller, la direction semble plus réticente à s'aligner sur les prétentions salariales du joueur de 26 ans, qui aimerait obtenir les mêmes émoluments que Kingsley Coman, soit 18 millions d'euros par an. Ce qui placerait Gnabry sur le podium des joueurs les mieux payés.

Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic a récemment fait une allusion à un plafond salarial au moment d'aborder les discussions en cours avec Serge Gnabry. L'international allemand n'aurait pas apprécié, ce qui donnerait du poids au Real Madrid pour agir. Mais le club de Florentino Perez n'est pas le seul sur ce dossier. Arsenal, qui disputera l'Europa League la saison prochaine, aimerait aussi faire revenir un joueur qu'il a formé. Le principal intéressé ne serait pas opposé à un retour en Premier League ou à la découverte de la Liga.