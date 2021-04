Liverpool-Real: Klopp s'excuse pour ses remarques sur le stade de Madrid

À la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (à 21h, sur RMC Sport), Jürgen Klopp a répondu aux questions de RMC Sport. Au cours de cette discussion, l'entraîneur des Reds a tenu à s'excuser après ses propos sur le stade du Real Madrid à l'issue du match aller.

Jürgen Klopp croit-il au karma? À la veille du match retour entre Liverpool et le Real Madrid, que les Reds se doivent de remporter avec au moins deux buts d'écart pour se qualifier après la défaite du match aller (1-3), l'entraîneur allemand a en tout cas décidé de faire amende honorable.

Des propos qui ont provoqué un tollé

Au micro de RMC Sport ce mardi, Klopp s'est excusé pour ses propos tenus la semaine dernière sur le stade dans lequel évolue le Real Madrid cette saison. Le quart de finale aller entre les Merengue et les Reds s'était ainsi déroulé dans le stade Alfredo Di Stefano, celui du centre d'entraînement madrilène, que le Real occupe cette saison alors que le stade Santiago Bernabéu est en travaux.

"C'est un peu bizarre, c'est un terrain d'entraînement mais le Real Madrid joue ici toute la saison... Au moins, au match retour, on jouera dans un vrai stade", avait lâché Klopp après la rencontre, subissant les foudres des supporters madrilènes et de Jorge Valdano, ancien directeur sportif et entraîneur du Real.

"Je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un"

Suite au tollé provoqué par ses propos, Klopp a donc réagi ce mardi au micro de RMC Sport. "Tout ça, ce n'était qu'une blague. Je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un", a expliqué l'entraîneur de Liverpool. Klopp et les Reds auront fort à faire après la défaite du match aller face à un Real en grande forme, qui vient de s'imposer dans le Clasico face au Barça (2-1).

Après six défaites d'affilée en Premier League à Anfield, Liverpool a au moins le mérite d'avoir mis fin à cette série catastrophique en s'imposant face à Aston Villa le week-end dernier (2-1), son premier succès à domicile en championnat depuis décembre. Face au Real, la tâche sera autrement plus ardue, avec pour objectif une victoire par deux buts d'écart ou plus.