Real Madrid: Valdano se paye Klopp après ses propos sur le "terrain d'entraînement"

Ancien directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano n'a pas spécialement apprécié la remarque de Jürgen Klopp mardi dernier, sur "le terrain d'entraînement" du Real Madrid qui sert actuellement de stade pour l'équipe première.

Les propos de Jürgen Klopp ne sont pas bien passés dans l'environnement du Real Madrid. En déplacement pour le quart de finale aller de Ligue des champions mardi dernier, l'entraîneur allemand de Liverpool avait qualifié le stade Alfredo Di Stefano de "terrain d'entraînement".

En raison des travaux actuellement réalisés par le Real Madrid pour le Stade Santiago Bernabeu, Zinédine Zidane et ses joueurs effectuent cette saison leur match dans l'enceinte Alfredo Di Stefano, traditionnellement réservée au Castilla, à Valdebebas. "C'est un peu bizarre, c'est un terrain d'entraînement mais le Real Madrid joue ici toute la saison… Au moins, au retour, on jouera dans un vrai stade", avait lâché avec un peu d'ironie Klopp en marge de la défaite des Reds (3-1) face à la "Maison Blanche".

"Quand les travaux seront terminés, ce qui ressemblera à un stade d'entraînement, ce sera Anfield"

Ancien directeur sportif et entraîneur du Real Madrid, Jorge Valdano a pris la défense de son club sur les ondes de la radio espagnole. "Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le Real Madrid ne joue pas à Valdebebas pour gagner un avantage compétitif. Le Bernabeu, même vide, est un stade imposant qui influence en quelque sorte les adversaires. Par conséquent, c'est plus Madrid qui y perd plutôt qu'il n'y gagne avec ce changement de décor, a expliqué Valdano dans l'émission Transistor. Et ce que Koeman a dit est vrai: Madrid a profité de l'occasion pour construire un sstade du 21e siècle. Et quand les travaux seront terminés, ce qui ressemblera à un terrain d'entraînement sera Anfield. Il faut s'adapter à l'époque."

Le Real Madrid accueillera le FC Barcelone ce samedi (21h) dans un clasico délocalisé donc à Valdebebas. Actuellement 3e de Liga après 29 journées, l'équipe entraînée par Zinedine Zidane a l'occasion de repasser devant son adversaire du soir en cas de victoire.