Liverpool-Real: le doublé du gauche de Karim Benzema, pour enfoncer les Reds

Discret en première période, Karim Benzema a tout de même inscrit un doublé ce mardi soir lors de Liverpool-Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1).

Il n'avait pas encore trouvé le chemin des filets en quatre apparitions en Ligue des champions cette saison. L'anomalie est corrigée. Alors que le Real Madrid est allé battre Liverpool à Anfield ce mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1), Karim Benzema a participé à la victoire merengue en inscrivant un doublé.

>>> Liverpool-Real Madrid en direct

Deux buts du gauche

Très discret en première période, l'attaquant français a d'abord inscrit le but du 4-2 à la 55e, avec une certaine réussite, puisque sa frappe du pied gauche en bout de course a été déviée par Joe Gomez pour tromper Alisson.

Quelques instants plus tard (67e), "KB9" n'a en revanche eu besoin de l'aide de personne pour crocheter le gardien et les défenseurs anglais, avant de conclure du gauche - encore - et avec beaucoup de sang froid pour le 5-2.