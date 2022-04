Liverpool-Villarreal: le pétard de Thiago Alcantara, qui s'écrase sur le poteau de Rulli

Thiago Alcantara était tout proche d'inscrire un but sublime ce mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions contre Villarreal. Mais la lourde frappe du joueur de Liverpool s'est écrasée sur le montant de la cage espagnole.

Thiago Alcantara était tout proche de faire sauter le verrou espagnol. Et de la plus belle des manières. Ce mercredi soir, en demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et Villarreal, le milieu de terrain des Reds a failli inscrire un but absolument sublime pour débloquer la situation.

Une mine à une trentaine de mètres

Alors que les deux équipes sont à 0-0, à la 42e minute, Alcantara a du champ et arme à une trentaine de mètres des buts de Rulli. La frappe est pure et vient s'écraser sur le poteau du gardien du Sous-marin jaune, bien heureux de voir la chance tourner en sa faveur.

Face à la surprise de ce dernier carré de Ligue des champions, Liverpool a dominé les débats à Anfield en première période, les hommes d'Unai Emery présentant un bloc très bas pour essayer de contrer les Reds. Ces derniers ont loupé le coche à plusieurs reprises, notamment sur une énorme occasion ratée par Mané de la tête.