LOSC-Wolfsbourg: Gourvennec veut "hausser le niveau" en Ligue des champions

En difficulté en Ligue 1, Lille débutera mardi soir (21h sur RMC Sport) sa campagne de Ligue des champions contre Wolfsbourg, actuel leader de Bundesliga. Et l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec sait qu'il faudra proposer autre chose qu'en championnat pour décrocher un résultat...

Voilà une affiche qui, sur le papier, ne tombe pas au meilleur moment pour les Dogues... Alors que Lille, battu vendredi dernier à Lorient (2-1), n'est que 12e de Ligue 1 après cinq journées, le club nordiste débutera mardi soir (21h, sur RMC Sport 1) sa campagne de Ligue des champions contre Wolfsbourg, actuel leader de Bundesliga après quatre succès en autant de matchs.

Autant dire que si le LOSC veut débloquer son compteur de points dès la première journée, il devra proposer autre chose que ce qu'il fait actuellement en championnat. Et Jocelyn Gourvennec le sait.

"On doit proposer autre chose"

"Wolfsbourg est une très bonne équipe, ils font un gros début de saison, a-t-il rappelé ce lundi en conférence de presse. L'équipe n'a pas beaucoup changé, elle est dans la continuité par rapport à l'an dernier. A nous de leur proposer une opposition cohérente et d'hausser notre niveau car le curseur de la Ligue des champions est deux ou trois niveaux au-dessus de la L1."

Et le technicien de développer: "On ne peut pas comparer le match de Lorient et celui-là. (...) Mais on doit proposer autre chose c'est sûr, on ne peut pas rester là-dessus. Il y avait de la culpabilité samedi à l'entraînement, il a fallu purger ça et mettre le doigt sur ce qu'on doit retrouver. Maintenant c'est une nouvelle page, une autre compétition, quelque chose d'emballant. Les joueurs savent quelle bagarre c'était pour se qualifier, alors il ne faut pas calculer, ne pas penser à la fatigue. Il faut beaucoup d'envie et d'enthousiasme, hausser le niveau dans l'intensité et aussi dans la concentration, car ça se joue dans les deux surfaces."

André: "On n'a pas de Messi, de Neymar, notre force elle est collective et il faut s'appuyer sur ça"

D'autant que pour Benjamin André, le LOSC est capable de beaucoup mieux que ce qu'il propose aujourd'hui. "Il n'y a pas de pression à avoir, il faut simplement être bien concentrés sur ce qu'on sait faire, et revenir à nos bases, estime le milieu de terrain. On ne voit pas un LOSC conquérant comme l'année dernière, cette cohésion qui a fait notre force. On n'a pas de Messi, de Neymar, notre force elle est collective et il faut s'appuyer sur ça. Je sais aussi que la confiance elle revient vite, depuis le début de la saison certaines choses ne basculent pas en notre faveur mais il faut forcer les choses."

Forcer les choses, et se remettre en question. "Je pense que (le problème) est plus individuel, observe André. Chacun doit élever son niveau physique et mental, et je parle vraiment pour tout le monde. On fait tous un peu moins (que l'an dernier), peut-être, et il faut faire un peu plus. On a besoin de faire plus de courses, d'être plus agressifs dans les duels."