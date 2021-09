LOSC-Wolfsbourg: le stade Pierre-Mauroy devrait sonner creux...

Alors que Lille reçoit mardi soir Wolfsbourg en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport), le club nordiste a eu du mal à vendre des billets pour cette affiche européenne. On devrait compter 30.000 spectateurs environ à Pierre-Mauroy, pour une capacité de 50.000 personnes.

Après une saison 2020-2021 de Ligue des champions disputée presque intégralement à huis clos, on pouvait s'attendre à un gros engouement pour la nouvelle campagne, marquée par le retour du public. Ce n'est pas le cas. Pas à Lille, du moins.

Alors que le LOSC débutera mardi soir sa saison européenne face à Wolfsbourg (21h, sur RMC Sport 1), un peu plus de 30.000 personnes seulement sont attendues à Pierre-Mauroy. Sachant que le stade a une capacité de 50.000 spectateurs, cela signifie qu'environ 20.000 billets (un peu moins) n'ont pas trouvé preneurs à la veille de l'affiche européenne.

La faute à l'absence d'un cador ?

Comment expliquer cette faible affluence à venir? La composition du groupe a probablement joué, déjà. Avec Wolfsbourg, Séville et Salzbourg, Lille n'a hérité d'aucun "gros" d'Europe dans la poule G, et a eu du mal à vendre des packs trois matchs, contrairement au succès enregistré il y a deux ans (Chelsea, Ajax, Valence).

Le début d'exercice assez médiocre des Dogues en Ligue 1 (une victoire en cinq journées) n'a sans doute rien arrangé, non plus. Mais on constate que même lors du premier match à domicile de la saison contre Nice, pour la présentation du trophée de champion de France et le retour de Christophe Galtier, 31.000 spectateurs avaient été comptabilisés...

Interrogés ce lundi en conférence de presse sur ce sujet, Benjamin André et Jocelyn Gourvennec ont globalement botté en touche. "Je pense plutôt à ceux qui vont être présents, pas les absents, a d'abord lâché le milieu de terrain. J'ai envie de montrer un vrai visage à ceux qui seront là, essayer de faire quelque chose de bien pour qu'à la fin du match il y ait des sourires." Et le technicien de compléter: "Je ne sais pas combien il y aura de personnes demain mais il faut montrer un bon visage au public. (...) Ca doit venir de nous, il faut que l'équipe montre beaucoup d'envie et d'enthousiasme, et évidemment que le public suivra."